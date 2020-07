Karina Rivera y Orlando Fundichely: los inicios de una historia de amor que finalizó tras 19 años de casados

Uno de los romances más sólidos que ha presenciado el Perú fue el de Karina Rivera y Orlando Fundichely, quienes llevaban muchos años de casados y producto de ese amor nacieron sus dos hijas.

A inicios de febrero hicieron pública su separación, no obstante, esta historia de amor que inició en 1998 ha generado un gran vínculo de amistad.

Los inicios de Karina Rivera y Orlando Fundichely

La conductora de televisión y el actor cubano se conocieron en 1998, cuando Orlando Fundichely estaba grabando la telenovela ‘Luz María’ en el Estudio 4 de Barranco. En ese entonces, Karina Rivera era la entrañable conductora del show infantil ‘Karina y Timoteo’.

“Me invitaron a un programa que había [en ese entonces] de aeróbicos y el que seguía era el de ‘Karina y Timoteo’. Ahí fue el flechazo”, confesó el actor durante una entrevista de 2013 con Súper Sabado, a cargo de Ernesto Pimentel.

“Vi a una mujer muy bonita, inteligente, que cautiva y empezamos a ser amigos, pero cuando la vi con su hijo Alejandro supe la clase de mamá que era y me dije: ‘Ella va ser la madre de mis hijos’”, añadió.

Karina Rivera y Orlando Fundichely formaron una familia

La pareja de televisión decidió casarse y al tiempo tuvieron dos hijas: Doris Fundichely y Luciana. Además, Orlando Fundichely fue muy abierto para recibir al hijo que la animadora tenía de una relación previa, Alejandro.

Ellos siempre fueron una pareja muy sólida, y nunca se vieron envueltos en escándalos del espectáculo. Disfrutaban pasar tiempo en familia y solo para ellos, pues mantenían su relación en perfil bajo. Aunque ya desde el 2013 tenían problemas como pareja, mediante sus cuentas de Instagram compartían viajes y salidas juntos, cuando aún no anunciaban su ruptura definitiva.

Karina Rivera y Orlando Fundichely se separaron en febrero

A inicios de febrero, se dio a conocer que la conductora de televisión Karina Rivero y el actor cubano Orlando Fundichely se separaban luego de 19 años de casados.

La relación de Karina Rivera y Orlando Fundichely duró casi 20 años. Pero a inicios del 2019 decidieron dar fin a la relación de pareja, manteniendo de todas maneras el cariño entre ambos por los momentos vividos y por sus hijas.

“Guardo los recuerdos más maravillosos, porque tengo recuerdos maravillosos con Orlando y con nuestras hijas, momentos realmente mágicos que ninguna pelea me los va a quitar. Eso es lo que se debe guardar y se debe descartar”, dijo Karina Rivera al respecto.

La pareja ya había tenido altibajos durante su relación, e incluso, en el 2013 se separaron durante algún tiempo, pero Orlando Fundichely la ‘reconquistó’ y regresaron.

“Tuvimos una crisis bastante grande con Karina. Nos ha costado mucho trabajo recomponer nuestra relación, pero hoy en día nos va muy bien y estoy muy feliz al lado de la mujer que amo”, manifestó el actor en aquel entonces.

Pero decidieron cerrar definitivamente la historia de pareja entre ambos como anunciaron este año. En tanto, Orlando Fundichely empezó a salir con una mujer cubana que, según señaló, no es del medio televisivo. Por su parte, Karina Rivera también inició una nueva relación.

Hace algunos días Rivero anunció que había encontrado el amor nuevamente, sin embargo, la esposa de su nueva pareja la acusó de entrometerse en su matrimonio.

Karina Rivera es acusada de romper un matrimonio

Durante el programa Magaly Tv, la firme, la mujer realizó la denuncia diciendo que la conductora de Latina sabía que su nuevo saliente estaba casado. Es así que la esposa del nuevo romance de Karina Rivera manifestó a través de una llamada telefónica:

“Se ha metido en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe […] 29 años, me ca** el matrimonio, esa es la verdad. Tú sabes que es lo que jala más que cabo de buque, y el hombre a los 50 años que vengan y le meneen el trasero”.

La mujer precisó que aunque la conductora de tv siempre indicó que ella y su esposo solo eran amigos, su hija mayor fue quien le avisó que su esposo le estaría siendo infiel con Rivera.

“Ella me confirmó la relación porque veía el teléfono de su padre. Allí salía las fotos de ella, los WhatsApp y ella se dio cuenta de esas cosas”, manifestó.

En su programa, Magaly Medina destacó que esta información la tenía hace algunos meses, pero que no decidió mostrarla porque la denunciante no quería dar la cara.

Karina Rivera anunció su relación a inicios de julio

Karina Rivera confesó a inicios de julio que se había enamorado durante el periodo de cuarentena y que se encontraba en una nueva etapa de su vida, luego de divorciarse del actor cubano.

“Estoy contenta en estos momentos, puedo decir que sí he encontrado el amor y no es alguien del medio. En el amor uno no dice de quién enamorarse. Estoy muy contenta y tranquila. He vivido el amor en tiempos de cuarentena”, expresó Karina Rivera en declaraciones a El Popular.

De esta manera, reveló que se encontraba disfrutando de la compañía de su nueva pareja. Aparentemente, la animadora dejó completamente atrás su divorcio para enfocarse en ella y en sus nuevos proyectos televisivos.