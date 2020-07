Karina Rivera responde a la esposa de su pareja: “Si tiene algún problema ella, no es conmigo” [VIDEO]

Karina Rivera se encuentra en el ‘ojo’ de la tormenta luego de que sea acusada por la esposa de su actual pareja Alejandro Rodó de “haberse metido” en su matrimonio, que tuvo una duración de 20 años.

Según la mujer llamada Giuglianna Calisto, la animadora infantil y su aún esposo mantenían comunicación a escondidas desde hace un año, cuando ella descubrió sus contantes llamadas.

Karina Rivera encontró el amor en una persona casada. Foto: captura ATV

En ese entonces y según la versión de la esposa de Alejandro Rodó, ella encaró a Karina Rivera y le recordó que él era un hombre casado.

“Había muchas llamadas de parte de Karina, devolví la llamada porque obviamente estaba grabada con otro nombre y era ella, y le dije ‘oye, que cosa está pasando’ y (Karina Rivera) me dijo que iban a hacer una parrillada ‘porque somos amigos de la infancia'. Pero esa parrillada tuvo como 300.000 llamadas. Yo le dije ‘él está casado', (me respondió) ‘no, que somos amigos'”, contó Giuglianna Calisto al programa Magaly TV, la firme.

Al enterarse de la acusación, la conductora de televisión Karina Rivera lo desmintió todo y decidió responder a la esposa de su actual novio.

“Alejandro es una persona que conozco desde la infancia, hemos crecido juntos. Yo estoy feliz con mi conciencia, conozco a su familia, a sus hermanos”, expresó la excompañera del muñeco Timoteo. “Si tiene algún problema ella, creo que no es conmigo, yo salgo con una persona que está separada hace año y medio”, agregó.

Además, aseguró que ella “no es el tipo de mujer” que sale con hombres comprometidos. “Yo salgo con alguien separado. Si hay algún problema, no es mío, yo estoy tranquila. Soy divorciada, no me voy a correr porque sé que no estoy haciendo nada malo”, finalizó.

Por su parte, la esposa de Alejandro Rodó aseguró que él seguía viviendo en su casa junto a sus hijos cuando empezó a salir con la animadora de Latina.

