Magaly Medina sobre novio de Karina Rivera: “Él la tenía registrada en su teléfono con otro nombre” [VIDEO]

Magaly Medina presentó un comprometedor reportaje sobre Karina Rivera, a quien acusó de haberse “metido” en el matrimonio de su actual pareja, Alejandro Rodo, antes de hacer oficial su relación.

Durante la última emisión de Magaly TV: la firme, la polémica conductora presentó el caso de Giuglianna Calisto, esposa del nuevo novio de Karina Rivera, quien dijo que la recordada excompañera de Timoteo actuó de forma desleal contra su familia.

“Hace bastante tiempo tenemos este tema (...) la señora nos cuenta cómo él la tenía registrada en su teléfono con otro nombre. Se conocen desde la infancia, ambos son de Chaclacayo”, explicó Magaly Medina.

A su turno, Giuglianna Calisto aseguró a través de una llamada telefónica que Rivera Carmelino se entrometió en su relación de 29 años pese a que durante mucho tiempo ambos negaron sus encuentros furtivos.

“Se ha metido en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe [...] 29 años, me cag* el matrimonio, esa es la verdad. Tú sabes qué es lo que jala más que cabo de buque, y el hombre a los 50 años que vengan y le meneen el trasero”, sostuvo la iracunda mujer en diálogo con los reporteros de Magaly TV, la firme.

Lo peor de todo es que, según las propias declaraciones de la esposa de Alejandro Rodo, la relación con Karina Rivera salió a la luz cuando la hija de ambos de 11 años lo descubrió siéndole infiel a través de mensajes de texto. Incluso, la niña afirma que lo vio enviándole besos desde su balcón.

“Ella me confirmó la relación porque veía el teléfono de su padre. Allí salía las fotos de ella, los Whatsapp y ella se dio cuenta de esas cosas”, denunció Giuglianna Calisto. “Un día vio que su papá estaba en el balcón y le mandaba besos (a Karina Rivera)”.

Karina Rivera confiesa que tiene novio: “He vivido el amor en tiempos de cuarentena”

La querida presentadora de televisión Karina Rivera se confesó acerca de su situación sentimental y sorprendió al anunciar que ahora disfruta de la compañía de un nuevo galán en su vida, dejando atrás a su exesposo y padre de sus hijas Orlando Fundichely.

“Estoy contenta en estos momentos, puedo decir que sí he encontrado el amor y no es alguien del medio. En el amor uno no dice de quién enamorarse. Estoy muy contenta y tranquila. He vivido el amor en tiempos de cuarentena”, informó Karina Rivera durante una entrevista con El Popular.

Karina Rivera sigue en Latina y tendrá nuevo programa. Foto: captura Instagram

https://larepublica.pe/espectaculos/2020/07/14/karina-rivera-esposa-de-su-nueva-pareja-afirma-que-su-relacion-nacio-como-infidelidad-adulterio/

