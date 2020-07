La última vez que vimos juntos en un escenario a Eminem y Elton John fue para la ceremonia de los premios Oscar 2020, en donde ambos mostraron lo mejor de su repertorio presentando un épico show para todos los participantes de la gala.

Pero más allá de las cámaras, las estrellas de la música mantienen una gran amistad hace muchos años, la cual se forjó cuando el rapero empezó a consumir un exceso de medicamentos.

Elton John ya había pasado una etapa de abuso de drogas, por lo que pudo ayudar a Eminem a dejar las pastillas, un proceso que no fue nada fácil y que casi lo conduce a la muerte.

La amistad entre Eminem y Elton John

Luego de cruzarse en algunos eventos importantes del mundo de la música y el espectáculo, Elton John y Eminem desarrollaron una fuerte amistad debido al problema que ambos compartieron: la adicción a las drogas.

De esta manera, no era solamente la música lo que los unía, sino también el problema que tuvieron con el abuso de narcóticos, lo que causó que Eminem vea en Elton John una persona experimentada en el tema, que había superado lo peor, y en quien podía confiar.

Aunque el rapero fue muy criticado porque sus letras fomentaban la homofobia en algunas de sus canciones, este se pronunció cuando lo acusaban, señalando ‘la hipocresía’ de que tenga una amistad con el cantante británico. Eminem respondió: “No sabía que era gay”, durante una entrevista.

En su momento, la prensa quiso cuestionar la estrecha amistad que se forjaba entre ellos, ya que Marshall Matters (nombre real de Eminem) habría dado a entender que estaba en contra de las personas homosexuales. Sin embargo, el artista aclaró su postura al respecto.

“Realmente no me importaba. Pero dado que era homosexual y me respaldaba, creo que hizo una declaración en sí misma diciendo que entendía de dónde venía”, sostuvo el artista norteamericano.

Elton John y su adicción a la cocaína

Elton John fue adicto a la cocaína durante un tiempo, en el periodo de 1980. El cantante, pasó por un oscuro momento que tuvo que transitar con ayuda de amigos y que no fue fácil, ya que en un momento el artista estuvo a punto de morir.

Finalmente, el intérprete de “Your Song” pudo superar su adicción y retomar su carrera artística. Al tiempo, realizó un dueto con Eminem en los Grammy del 2001, en donde el artista urbano inició una cordial relación de amistad, contándole el complicado momento en el que se encontraba.

El cantautor Elton John retomó su carrera luego de recuperarse de su adicción. (Foto: Instagram)

La recuperación de Eminem

Durante el 2007, el cantante americano desarrolló una grave adicción a los medicamentos. En aquel entonces, Marshall Matters tomaba “hasta 30 Vicodin al día”. Un día tuvo que ser llevado de urgencia al hospital pues ingirió el equivalente a “cuatro bolsas de heroína”.

Así lo confirma la biografía publicada por Anthony Bozza en octubre de 2019, que se titula: Not Afraid: The Evolution of Eminem. Luego de estar tan cerca a la muerte, los caminos de ambas estrellas se cruzaron, y debido a esa experiencia con las drogas que ambos tenían, Eminem comenzó a confiar en Elton para recuperarse.

El intérprete americano se mostró orgulloso en Instagram por su medalla al estar 12 años sobrio. (Foto: AFP)

“Como superestrella musical con casi 30 años de sobriedad en su haber, Elton John fue el mentor perfecto para ayudar a guiar a Marshall (el verdadero nombre de Eminem)”, indica Bozza en el libro. “Los dos comenzaron un programa de visitas semanales y evolucionaron de forma muy similar”.

Eminem también ha comentado sobre su proceso de recuperación junto a Elton John: “Cuando quise ponerme sobrio, llamé a Elton y le hablé de eso”, afirmó el artista en una entrevista.

“Es alguien que está en el negocio y puede identificar y relacionarse con el estilo de vida y cuán agitadas pueden ser las cosas. Él comprende la presión y cualquier otra razón por la que decidas consumir drogas”, sostuvo el rapero.