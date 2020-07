Dorian: “La cultura no puede ser gratis” [VIDEO]

La banda española Dorian acaba de lanzar su tema titulado ‘Cometas’ que denuncia lo inútil que resulta intentar solucionar problemas de tipo político y social como los que plantea la inmigración, así como también, el uso partidista y demagógico’ que ciertos partidos políticos están haciendo del tema en muchos países del mundo (entre ellos España, Francia, Estados Unidos, Hungría o el Reino Unido), en los que se señala y estigmatiza a numerosos colectivos con el único fin de sumar votos. Pero, la canción que también es una declaración de principios e invita al oyente a abrazar valores como la honestidad, el sentido de comunidad o la fraternidad. El vocalista y fundador de la banda Marc Gili, conversó con La República, sobre este lanzamiento.

-‘Cometas’ se lanza en un momento muy particular teniendo que la inmigración será algo imposible para muchas personas debido a la pandemia. ¿Qué reflexión te genera esta situación actualmente?

-La crisis del Covid está cambiando por completo el modelo productivo. Muchos oficios están desapareciendo a marchas forzadas, y la gran industria se está robotizando por completo. No obstante, hay muchos empleos generalmente realizados por inmigrantes, como la colecta de hortalizas y frutas o la limpieza de hoteles y casas, para los que sigue haciendo falta mucha mano de obra. Sin embargo, algunos partidos políticos supremacistas de Europa, Estados Unidos o Asia están aprovechando la crisis del Covid para estigmatizar al inmigrante, cuando en realidad la gente que viene a trabajar a los países ricos aporta riqueza también al PIB de dichos territorios. ¡No son parásitos sino todo lo contrario, son necesarios! Parte de la letra de Cometas y su vídeo denuncia abiertamente esta injusta situación.

-Muchas bandas y artistas están interactuando mucho en la actualidad en sus redes sociales e incluso hacen shows por plataformas para sus fans ¿Han pensado en hacer algo parecido?

-Mientras no se remunere como es debido, no lo haremos. La cultura no puede ser gratis. La prensa, tampoco. Tenemos que reivindicar esto.

Dorian, banda española

-Teniendo en cuenta que muchos festivales y giras fueron postergados para el 2021. ¿Cómo vislumbras el panorama internacional de la banda en este escenario actual?

-Volveremos a hacer giras internacionales en 2021, y Perú estará de nuevo en la agenda. Estamos aprovechando el parón mundial de 2020 para componer un álbum muy especial, que sin duda presentaremos en Lima y otras ciudades del país. Estamos trabajando muy duro en lo nuevo de Dorian (unas 10 horas al día desde hace meses), y ya tenemos ganas de empezar a compartir música nueva con nuestros seguidores.

-Algunos grupos están desempolvando material antiguo, demos, conciertos o aprovechando esta cuarentena para grabar nuevamente. Dorian planea lanzar algún material inédito próximamente?

Sí, “Cometas” será el último single y vídeo extraído de Justicia universal, nuestro último disco. Con él despedimos este álbum. A partir de septiembre regresaremos con nuevos sencillos, completamente inéditos. Spoiler: preparen las zapatillas de bailar.