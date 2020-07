En exclusiva para el programa Magaly Tv, la firme, el popular músico Tito Nieves, habló sobre las diferencias que mantiene con el también salsero Sergio George. “Él siempre quiere crear una controversia. Eso sirve para el reguetón, pero para la salsa no,” aseguró el puertorriqueño.

Según el intérprete, George buscaba la manera de que Yahaira Plasencia también formé parte de su campaña de promoción del nuevo sencillo con Daniela Darcourt, “Si tú te atreves”. El enfrentamiento provocó que ambas personalidades dejen de seguirse en redes sociales. También provocó que George borré la promoción del mencionado nuevo tema de todas sus redes sociales.

“Estoy viendo que la gente son capaces de cualquier por tener ‘views’, esos vistos y digo, para mí eso no tiene sentido”, expresó en un video Nieves desde su hogar.

“Hay muchos que tienen millones de ‘views’ y no llenan un coliseo, ellos lo saben, porque los ‘views’ se compran no se dejen engañar por eso”, añadió el salsero indicando que le interesa más que su nueva colaboración con Darcourt llegué al público y no solo alcance una gran cantidad de vistos.

“Esto viene sucediendo hace dos semanas antes del relanzamiento de la canción”, confesó el cantante en entrevista con Magaly Medina.

El intérprete de “Fabricando fantasías” contó desde su casa en Orlando que el productor les mostró un guion para el video del tema colaborativo que no fue del agrado de la salsera peruana ni de él. “Y parece que se molestó con eso”, agregó.

En el enlace para Magaly Tv, la firme, el salsero también indico que su reunión online “Conversa con Tito” del 9 de julio, Sergio ingresó tarde con ”un poquito de actitud”.

“Entró casi ofendiendo a Daniela, sobre su vivienda, su apartamento lujoso. Después lo más que me chocó a mí cuando habló que si en el Perú había abogados buenos”, expresó el entrevistado en alusión al consejo que le dio a Daniela sobre tener cuidado con los contratos que realice con quien sea.

“A él le gusta utilizar la prensa de una manera que crea escándalo, y yo nunca he vivido de escándalo. Yo dejo que la música hable por mí”, sostuvo firmemente Tito cuando Magaly le consultó por qué había recibido todos los ataques por parte del productor vía Whatsapp.

“Él siempre quiere crear una controversia. Eso sirve para el reguetón pero para la salsa no. Y yo nunca he ofendido a ningún país”, se diferenció el músico recordando como el acusado de generar esta nueva controversia también mencionó anteriormente que la prensa peruana era “mediocre” y que la salsa había muerto, razón por la cual según Nieves es odiado en Puerto Rico.

“Él quería aprovechar nuestra plataforma para promocionar a Yahaira Plasencia, y no sé por qué”, indicó Nieves en el diálogo a distancia.

Según el salsero, le indicó a su hasta entonces amigo que no quería a nadie más en la promoción porque no quería que sucediese lo mismo y llegase a dañar la promoción del sencillo “Si tú te atreves”, el cual se ha visto afectado por esta controversia. Desde entonces ambos no se han vuelto a dirigir la palabra, y de acuerdo al propio intérprete, con esto concluyen sus 41 años de amistad.

