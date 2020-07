Tito Nieves sobre Sergio George: ¿Está muy ofendido o busca atención?

El puertorriqueño Tito Nieves fue entrevistado por Laura Borlini el último martes. Allí, el salsero habló de su colaboración con Daniela Darcourt y la presunta gresca con el productor Sergio George.

Durante la videollamada con la presentadora de En exclusiva, el músico fue consultado sobre las especulaciones que señalan una pelea con su similar, tras unas declaraciones en Magaly TV, la firme.

Todo inició el pasado 10 de julio en el programa de Magaly Medina. La conductora se enlazó con Tito Nieves y Daniela Darcourt para lanzar oficialmente su nueva canción “Si tú te atreves”.

Allí, el intérprete de “Fabricando fantasías” llenó de elogios a la peruana diciéndole que no es una “artista fabricada”. Esto fue interpretado por los medios como una indirecta hacia Yahaira Plasencia.

En consecuencia, el productor dejó de promocionar en sus redes sociales la canción que produjo con los artistas. Por tal motivo, el salsero extranjero aclaró que nunca se refirió sobre la cantante de “Y le dije no”.

“Si él (Sergio George) lo ve así y quiere vender su producto así, qué voy a hacer (...) Yo nunca mencioné nada, a mí me acusaron porque me reí de algo [...] Yo creo que la pandemia le está llegando, no sé, no puedo hablar con él. Todos tenemos desacuerdos”, expresó.

Así también, generó una interrogante sobre el por qué su colega actúa de esta forma. “¿Está muy ofendido o está buscando atención?”, le especuló a Laura Borlini.

Daniela Darcourt decidió interrumpir el tenso momento para solicitar a los medios a que escuchen la versión de Sergio George para aclarar el motivo de este altercado.

