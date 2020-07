Karol G confirmó que dio positivo al coronavirus. La noticia fue anunciada por la agencia EFE y en medio de la polémica en las redes, la cantante de reguetón decidió romper su silencio.

La novia del artista de trap Anuel AA hizo una transmisión en vivo a través de Instagram, donde explicó por qué quiso mantener en secreto el resultado de su prueba de COVID-19.

PUEDES VER Karol G dio positivo a prueba para COVID-19, según medios internacionales

Karol G lamentó que se exponga que contrajo el virus. Foto: Instagram

Karol G lamentó que se exponga que contrajo el virus. El principal motivo de su silencio fue que no quería preocupar a su familia, sobretodo a sus padres que viven lejos de ella.

“No lo quise hacer público por muchas razones. Mis padres estaban lejos de mí y no quería preocupar a nadie. En mi familia nos gusta hacer todo juntos y si hubiera sido en otro momento, ellos estarían aquí apoyándome, pero no quise darles esa preocupación porque están lejos”, señaló la colombiana.

Además, contó que estuvo próximo el lanzamiento de su canción “Ay, Dios mío!”, por lo que no quiso que este sea opacado por el escándalo.

“Lastimosamente no sé cómo se filtró la noticia. No sé si fue el que me hizo la prueba, pero mi decisión fue no hacerlo público porque también ya salía mi sencillo que estaba programado y ninguna de mis intenciones era que se enteren de que tenía el virus o que se armara un escándalo por eso”, agregó la intérprete de “Tusa”.

“Tuve la COVID-19, fue súper difícil, doloroso y ya estoy saliendo de él. Hoy me hice otra prueba y espero que ya salga negativa”, señaló la reguetonera.

Anuel AA, Karol G

Karol G se alejó de su novio Anuel AA para no contagiarlo de coronavirus

La colombiana reveló que se tuvo que encerrar en la casa para que no tenga contacto alguno con su pareja. Incluso, detalló que el trapero sufre de alergia a ciertos medicamentos.

“Tomé mi decisión de alejarme y hacer mi cuarentena encerrada porque Emmanuel es alérgico a muchos medicamentos y creo que lo más responsable es separarnos hasta que yo pueda estar bien”, finalizó Karol G.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.