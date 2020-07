Emma Guerrero es una de las influencers más famosas en Ecuador no solo por su presencia en las redes sociales, sino también por ser una multifacética actriz. Tras la filtración de su vídeo íntimo junto a José Román Barreto, muchos se preguntan ¿quién es?

Reconocida por su participación en el reality show de Combate, Emma Guerrero ha podido hacerse un espacio en la pantalla chica gracias a su actuación en Tres familias, producción en la que interpretó a ‘Ñengosa'.

Emma Guerrero nació el 4 de abril de 1994. (Foto: Facebook/Emma Guerrero)

¿Quién es Emma Guerrero?

Nacida el 4 de abril de 1994 en Guayaquil, Ecuador, Emma Guerrero se convirtió en actriz gracias a sus estudios en Colombia, los cuales fueron reforzados posteriormente en la Universidad de Palermo, en Argentina.

En el año 2016, la influencer ecuatoriana incursionó en la televisión nacional participando como contendiente del programa Combate, en el que compitió por el equipo naranja.

No obstante, fue en las redes sociales donde Emma Guerrero ganó más notoriedad gracias a sus habilidades para la comedia satírica, las cuales que quedan demostradas en cada uno de sus vídeos de Instagram.

Emma Guerrero: influencer a nivel internacional

Emma Guerrero inició su carrera como influencer luego de su paso por Combate. En una entrevista con La Hora, la actriz contó detalles de cómo decidió aventurarse en las redes sociales.

“En el programa no duré mucho porque no fui fuerte. Cuando salí, entre las cosas positivas, vi que había ganado 6.000 seguidores en Instagram. Entonces, me propuse ser la protagonista de mis vídeos”, señaló la joven de 26 años.

En ese aspecto, la ecuatoriana añadió que fue gracias a un grupo de jóvenes urbanos del grupo Chifle Machine que aprendió a hacer pequeños sketchs para las redes sociales.

Emma Guerrero y José Ramón Barreto

En el 2018, Emma Guerrero conoció a José Ramón Barreto, actor venezolano que se encontraba grabando escenas para la serie Bolívar que posteriormente se estrenaría en Netflix.

Se presume que ambos actores se gustaron al poco tiempo de conocerse, razón por la que habrían mantenido una corta relación a escondidas, a pesar de estar solteros.

Emma Guerrero y José Ramón Barreto. (Composición La República)

Vídeo íntimo de Emma Guerrero y José Ramón Barreto

El último martes 14 de julio, la publicación de un vídeo íntimo en el que aparecen Emma Guerrero y José Rapón Barreto causó revuelo en las redes sociales.

Al respecto, la actriz salió a aclarar el asunto para no decepcionar a sus seguidores de las redes sociales.

“El hecho acá es que fue una situación muy íntima (...) que pasó hace dos años entre dos personas que estaban solteras y no tenían compromiso alguno. Lo raro es que ahora esté a la luz, lo cual se me hace muy complicado de entender”, aseguró la influencer.