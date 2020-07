Filtran vídeo íntimo de Emma Guerrero y José Ramón Barreto, protagonista de la serie Bolívar de Netflix

La reconocida influencer ecuatoriana Emma Guerrero se encuentra envuelta en la polémica, luego de la filtración de un vídeo íntimo en redes sociales, donde aparece junto al actor venezolano José Ramón Barreto, quien protagoniza la serie Bolívar de Netflix.

La publicación de la grabación estaría desatando un escándalo total en el mundo del espectáculo en Ecuador, puesto que la exparticipante de Combate es pareja de Fernando Zúñiga, con quien lleva siete meses de noviazgo.

Al igual que Emma Guerrero, José Ramón Barreto también se encuentra en una relación de un año. Su pareja, la ecuatoriana Krystel Chuchuca, fue quien reveló que mantenía una relación sentimental con el actor.

Cabe señalar que el vídeo íntimo protagonizados por ambas figuras del espectáculo ecuatoriano rápidamente se volvió viral en las redes sociales de Instagram y Twitter por su contenido.

No obstante, Emma Guerrero y José Ramón Barreto utilizaron sus redes sociales para aclarar la situación y dejar en claro que el vídeo íntimo sí existió, pero que fue descontextualizado por la prensa para generar morbo.

Emma Guerrero es reconocida por participar en el reality Combate de Ecuador. (Foto: Difusión)

Emma Guerrero habla sobre el vídeo íntimo

Emma Guerrero, exparticipante de Combate en Ecuador, señaló que decidió dar su versión sobre el vídeo íntimo por sus seguidores y por toda la gente que la ha visto crecer en la televisión.

“El hecho acá es que fue una situación muy íntima (...) que pasó hace dos años entre dos personas que estaban solteras y no había nada. Lo raro es que ahora esté a la luz, lo cual se me hace muy complicado de entender”, aseguró la influencer.

Por otro lado, criticó a los medios de comunicación ecuatorianos que se refirieron a la grabación como material pornográfico.

“Todas estas páginas de farándula están escribiendo encabezados muy morbosos que hablan de algo ‘porno'. Esto no lo es, yo no me grabé y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo entre dos personas que estaban comprometidos”, señaló Emma Guerrero.

José Ramón Barreto se pronuncia sobre su vídeo íntimo

Por otra parte, el actor José Ramón Barreto, quien interpretó a Simón Bolívar en la serie del mismo nombre en Netflix, también se pronunció sobre el vídeo en su Instagram.

“Sí, existe un vídeo íntimo, realizado por dos personas adultas en un sitio privado, conscientes de lo que hacían y solteros para ese momento. Por alguna razón o por varias manos se ha vuelto público esta grabación donde salgo”, precisó el artista.

Por último, el actor pidió a los usuarios que no lastimen a Emma Guerrero asegurando que sería la más afectada tras la difusión del vídeo privado.

“Lo que pido es respeto para ella, respeto para su integridad, respeto para su intimidad, respeto para su entorno, su pareja y para su familia. Estamos aquí para asumir el error que se hizo cuando se grabó”, finalizó.