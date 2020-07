Daniela Darcourt llora en vivo al recordar su niñez y carencias económicas [VIDEO]

Daniela Darcourt se encuentra en plena promoción de su nueva canción “Si tú te atreves”, tema que grabó junto a destacado artista puertorriqueño Tito Nieves.

La joven salsera concedió este martes 14 de julio una serie de entrevistas tanto por videollamadas como presenciales. Una de las invitaciones que llamó la atención fue en Tengo algo que decirte, donde la artista se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su familia y recordar su niñez en medio de carencias económicas.

PUEDES VER Daniela Darcourt: Estoy harta de que me comparen con Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt llora en vivo al recordar su niñez y carencias económicas en Tengo algo que decirte. Foto: Captura Latina.

El programa de Latina preparó un especial para la competencia directa de Yahaira Plasencia. En el reportaje se pudo ver fotos de Darcourt desde que era una bebé y cómo fue creciendo en el ambiente artístico. Dichos recuerdos hicieron que la artista rompiera en llanto.

Durante la transmisión en vivo, Lady Guillén se contactó con la familia de Daniela Darcourt. En imágenes aparecieron la mamá y la abuela de la salsera.

La conductora le preguntó a Yolanda, abuela de la intérprete de “Señor mentira”, que es lo que sentía por los logros de su nieta

“No tengo palabras porque estoy muy feliz. Nosotros hemos sido luchadores. Vive en un barrio en El Porvenir porque ahí nacieron mis tres hijos. Yo los críe siempre muy humildes hasta el día de hoy. Le deseo lo mejor”, dijo con la voz entrecortada la señora.

Ante esto, Daniela Darcourt no pudo evitar las lágrimas y dijo lo siguiente: “No llores que me vas a hacer llorar a mí. Tú sabes que a mí no me gusta maquillarme y se me va a correr todo”.

Daniela Darcourt se emocionó a ver fotos de sus inicios en la música. Foto: Captura Latina.

Por su parte, Rosario, progenitora de la cantante, solo tuvo palabras de elogios para su hija.

“Ver a mi hija en el lugar donde está es un gran orgullo. Sé que ella es extraordinaria en todo lo que hace y no porque sea su madre, sino porque también la veo como público”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.