Daniela Darcourt se presentó en el programa En exclusiva para hablar de su nuevo tema “Si tú te atreves”, el cual grabó con el reconocido artista Tito Nieves, quien también estuvo presente durante la entrevista desde un enlace.

Laura Borlini le preguntó a la exintegrante de Son tentación sobre las supuestas indirectas que ella y el intérprete de “Fabricando fantasías” lanzaron a Yahaira Plasencia.

Daniela Darcourt confiesa que está harta que la comparen con Yahaira Plasencia y no descarta trabajar con ella

Tito Nieves aseguró que él no dijo nada en contra de la pareja de Jefferson Farfán. En ese momento, Daniela Darcourt aprovechó para mencionar que la vienen comparando desde hace mucho tiempo con su colega, una situación que la molesta bastante.

La joven de La Victoria se sinceró y contó que se siente cansada de toda la polémica desatada con Yahaira Plasencia.

“Estoy completamente harta de que me comparen con una persona que no tengo que ver, no tengo ningún tipo de amistad y ni enemistad con la señorita Yahaira Plasencia”, dijo muy fastidiada Daniela Darcourt.

Asimismo, aprovechó para pedir a todos los que la siguen y a la prensa que ya frenen con las comparaciones.

“Les pido por favor que ya paren con esto. Jamás me voy a atrever a no contestarle, pero les pido de corazón. ¡Basta ya! Así como ella está afuera haciendo su trabajo, yo estoy acá haciendo el mío. Para ella también debe ser incomodo que le pregunten tanto por mí”, agregó.

Además, resaltó que ella viene trabajando muy duro para sacar adelante su carrera como cantante y no quiere que ese esfuerzo se vea opacado por comentarios o chismes sin fundamentos.

“Con dinero o sin dinero, yo estoy haciendo mi carrera de la manera más honesta y limpia posible. No quiero que empiecen con comparaciones absurdas que no tienen nada que ver”, precisó.

Tras aclarar la polémica, Daniela Darcourt no descartó la idea que en un futuro inicie una amistad con Yahaira Plasencia y trabajen juntas.

“Si se da el momento de conversar en algún momento, de tener una amistad o, quién sabe, ser mejores amigas, ¡bacán! Se dará orgánicamente, nadie tiene que forzarlo. Si algo pasara entre las dos, se va a dar. Se los haremos saber. Y si no pasa, tampoco tenemos la obligación de que así sea. Yo no descarto trabajar ni con Yahaira ni con cualquier otro artista nacional de este país. Si a mí, en algún momento, se me abre una puerta grande y colaborando conmigo puedo apoyar a otro artista, créeme que lo voy a hacer”, concluyó.

