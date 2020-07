¿En la dulce espera? Alondra García Miró se encuentra junto a su pareja, el futbolista Paolo Guerrero, en Brasil disfrutando de su relación amorosa en medio de la pandemia.

Sin embargo, en las redes sociales se especula que la modelo peruana estaría esperando a su primer hijo. El portal de espectáculos Instarándula afirmó que muchas fans de la pareja han notado que la actriz de Te volveré a encontrar tiene su vientre abultado.

PUEDES VER Alondra García Miró revela por qué Paolo Guerrero ya no ve su telenovela [VIDEO]

Fans de Alondra García Miró aseguran que estaría embaraza tras polémica foto (Foto: Instagram)

“‘Instachismosas’ notan algo raro en Alondra. ¿Será posible? ¿Hay pancita misteriosa así?”, expresó el conocido comunicador Samuel Suárez, quien también labora en Mujeres al mando.

“Samu, ¿viste este detalle de Alondra?, al parecer estaría en la dulce espera”, le respondió una seguidora en referencia a la curiosa pancita de la modelo. En las redes sociales, también se han vertido diferentes opiniones sobre el supuesto embarazo de García Miró.

Fans de Alondra García Miró aseguran que estaría embaraza tras polémica foto (Foto: Instagram)

Hasta el momento, la pareja del futbolista Paolo Guerrero no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, las especulaciones han aumentado por la polémica foto.

Hace unas semanas apareció en el programa En boca de todos, allí Alondra García Miró confesó que tiene planes de boda con el ‘Depredador’ para el año 2022.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró planean casarse en el año 2022 Foto: Instagram

“Me pienso casar máximo en el 2022. Me gustaría que fuera en la Catedral de Lima. No me he puesto a pensar a detalle cómo sería, pero me gustaría que sea algo familiar, algo muy íntimo... Con Paolo nos va bien, le pongo un 20”, manifestó la protagonista de la telenovela Te volveré a encontrar.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.