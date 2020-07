“Para qué revivir algo después de tiempo”: Adolfo Chuiman sobre denuncia de Mayra contra Andrés

Adolfo Chuiman volvió a referirse a la polémica denuncia que realizó la actriz Mayra Couto en contra de Andrés Wiese, a quien acusó de haberle hecho tocamientos indebidos aprovechándose de las escenas que realizaban juntos en la recordada teleserie Al fondo hay sitio.

Ante esta situación, el intérprete de ‘Peter’ confesó que quedó totalmente sorprendido y sin saber en quién creer. “Yo no sé, es una incógnita para mí, y no sé para qué revivir algo después de tiempo. Yo me quedé un poco estático y sorprendido. Ella también me parece una buena muchacha, nunca le vi nada malo tampoco. Por eso me sorprendí con esa noticia”, señaló.

En conversaciones con un diario local, Adolfo Chuiman se mostró escéptico ante las versiones de sus excompañeros de elenco y reiteró que nunca vio nada extraño en el actor que dio vida a Nicolás de las Casas.

Andrés Wiese Mayra Couto responde sobre un video antiguo donde el actor la acaricia en Twitter

“Con Andrés hemos compartido camerino durante ocho años, casi todos los días. Cuando me enteré de eso, conversé con él, las lágrimas se le salían, me decía: ‘Adolfo, me han destrozado’”, narró el artista de 73 años.

Además, Adolfo Chuiman calificó de “palomilladas” a las situaciones que ocurrían en el set de la serie producida por Efraín Aguilar. “Personalmente, puedo decir que nunca le vi algo malo, los demás eran palomillas, pero él era muy tranquilo”, acotó para el diario Ojo.