La cantante y conductora de radio y TV, María Jesús Rodríguez, “La Miski”, espera que el bono económico aprobado por el Ministerio de Cultura, llegue a los artistas que más lo necesitan. Como se sabe, los artistas y gestores culturales, ya podrán iniciar las solicitudes de apoyo económico ante el Ministerio de Cultura, que ha destinado un total de 50 millones de soles por el estado de emergencia.

“Que esto sea el inicio para el fortalecimiento de nuestra cultura popular y el verdadero apoyo a los artistas peruanos en los diferentes rubros y que no sigan muriendo en el olvido, alejados de un seguro, una pensión o una muerte digna. Definitivamente es una gran oportunidad para quienes puedan acceder a estas líneas de apoyo a la Cultura. Lo bueno es que no es competitivo y solo hay que cumplir ciertos requisitos que solicitan y no concursar entre todos. De todas maneras hay que estar atentos para que esta ayuda llegue a quienes más lo necesiten”, manifestó María de Jesús Rodríguez.

“La Miski”, se alista para ofrecer una fiesta de amor por el Perú y los peruanos, denominado “Concierto exclusivo”; el próximo sábado 25 de julio, para conmemorar 199 años de la Proclamación de la Independencia de nuestro país. con ella estarán Diosdado Gaitán Castro y La familia Rodríguez

Homenaje al Perú, nombre que llevará el show, se presentará desde un nuevo escenario “El rincón del Viejo”, bajo un formato nunca antes visto a través de la Plataforma Teleticket Play, al que el público podrá acceder desde su casa, pagando solo 15 soles. La dirección y producción musical está cargo de talentoso músico, Jesús “El Viejo” Rodríguez, uno de los gestores del triunfo de Susan Ochoa en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2019 y ganador de la Gaviota de Plata a mejor canción. Informes: 991 145 474.