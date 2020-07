Pese a la fuertes críticas en las redes sociales, la conductora de televisión Magaly Medina aseguró que está decidida a continuar con su programa desde casa. El pasado 06 de julio, la presentadora confirmó que dio positivo al coronavirus.

Sin embargo, no solo ella se contagió de la COVID-19, sino también miembros de su equipo: el productor de Magaly TV, la firme y su esposo Alfredo Zambrano.

Magaly Medina confirmó que tiene coronavirus Foto: Captura ATV.

En su defensa, la popular ‘Urraca’ señaló que hay otros conductores de TV que salen a zonas donde hay mayor contagio y “nadie dice nada”

Magaly Medina no se amilana. “Esta polvareda es la misma que se levantó cuando parte de mi producción se infectó (en abril) y decidí continuar con el programa. Me critican y no hacen lo mismo con los conductores que salen a lugares donde el contagio es exponencial, ahí nadie dice nada, pero como soy yo, hablan. Pero lo siento, seguiré trabajando”, declaró para Trome.

Según la conductora de ATV, ella y sus compañeros cuentan con un grupo de infectólogos que los asesoran para prevenir el coronavirus. Además, mostró imágenes del camarógrafo y productor vistiendo como “astronautas”

Según la conductora de ATV, ella y sus compañeros cuentan con un grupo de infectólogos que los asesoran para prevenir el coronavirus. Foto: Instagram

“Desde el día uno de esta pandemia estamos asesorados por un grupo de infectólogos y seguimos todos los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud... Solo me acompañan, en mi casa, las personas que ya tuvieron la enfermedad (…) Ellos acaban de salir de ese proceso, entonces están ‘vacunados’”, expresó Magaly Medina.

Luego de estas declaraciones, Magaly Medina fue denunciada ante la Fiscalía por el delito de propagación de coronavirus que le interpuso el periodista César Alfredo Vignolo.

