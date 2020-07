Sigue en el ojo de la tormenta. Magaly Medina se pronunció nuevamente tras resultar positivo para COVID-19. Esta vez, la conductora se dirigió a sus críticos.

Rodrigo González mostró el mensaje que le envió la figura de ATV en sus redes sociales. A través de Instagram, el exconductor de Latina compartió una historia sobre la denuncia en contra de la ‘Urraca'.

Al respecto, la presentadora de Magaly TV, la firme no se quedó callada y retó a quienes la cuestionan por no haberse aislado luego del contagio. “Que demuestren que contagié a alguien. Más fácil me resultaría a mí demandarlos por difamación”, escribió.

Como se recuerda, el último domingo Magaly Medina fue denunciada ante la Fiscalía por el delito de “propagación de enfermedades”. César Alfredo Vignolo, conocido periodista, fue el denunciante.

Según el comunicador, ella habría violado el artículo 289 del Código Penal. A través de Facebook, mostró el parte oficial.

“El que, a sabiendas, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. Si resultan lesiones graves o muerte y el agente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años”, redactó el denunciante.

“Magaly paciente ya diagnosticada, el solo hecho de hacer el programa desde su domicilio y cause que otros se contagien de Coronavirus es un delito. La pena, es la cárcel entre tres y diez años y, si sumado a ello, este contagio causa lesiones graves o muerte que pudieran haber sido previstas, la pena se incrementa hasta un máximo de veinte años”, añadió.

