Magaly Medina continúa en el ojo de la tormenta por su decisión de seguir emitiendo su programa de farándula tras dar positivo a una prueba para COVID-19. La figura de ATV fue criticada en las redes sociales, por usuarios y conocidas personalidades de la televisión.

Así también, en distintos programas, la presentadora fue cuestionada por no aislarse y exponer a sus trabajadores ante un nuevo contagio. En ese sentido, el locutor Alan Diez se pronunció sobre tal hecho.

PUEDES VER Magaly Medina es denunciada formalmente ante la Fiscalía por no aislarse tras contraer el coronavirus

Alan Diez pide a Magaly Medina que se quede en su casa. Foto: La República

A través de su espacio radial en Capital, el comunicador se mostró preocupado por la salud de la popular ‘Urraca'. Asimismo, se sumó a los comentarios que le pedían tomarse un descanso mientras el virus está en su organismo.

“Tenemos que dar el ejemplo como comunicadores. Magaly hoy está con la COVID-19 lamentablemente, como miles de personas. Los médicos recomiendan descanso absoluto y aislamiento total en casa (en estos casos). Entonces, al verla en la tele, nos preocupa”, dijo el comentarista.

Magaly Medina insiste en seguir emitiendo su programa pese a contagio por coronavirus. Foto: captura ATV

“Si el doctor nos dice que no podemos tener ajetreos y solo reposo absoluto; entonces, Magaly, me parece que lo que mejor te viene a ti en este momento es el reposo absoluto. No soy médico, pero te lo digo de ser humano a ser humano”, añadió Alan Diez el último lunes.

En otro momento de su discurso, puso en duda el argumento de Magaly sobre la inmunidad de su equipo de producción que ya tuvo la COVID-19. Científicamente no está comprobado, aseguró el locutor.

“Pedimos que te recuperes y lo hagas bien, por el bien de tu esposo, tu familia y la gente que te sigue. No creo que el canal se moleste porque no sales 14 días al aire. Los auspiciadores sabrán (entender) porque tú eres irremplazable en tu programa”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.