Lorena Álvarez compartió un sentido mensaje en sus redes sociales luego de confirmarse la muerte de su abuelo, el general FAP Luis Arias Graziani. La periodista de Latina utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del familiar.

“La muerte es parte de la vida, me enseñó desde niña mi abuelo. Me toca despedirte a distancia. No te puedo abrazar. Me queda la satisfacción de lo mucho que te disfruté en vida. Fuiste mi compañero, un cómplice”, escribió la conductora de noticias al inicio de su texto.

“Fuiste un hombre extraordinario. Un peruano ilustre, testigo y parte de la historia política de este país. La gente te conocía como el General Fap Luis Arias Graziani, yo tuve la dicha de llamarte ‘papapa'. Descansa en paz”, redactó en la parte final.

En su cuenta de Twitter, Lorena Álvarez también expresó su dolor por este fallecimiento.

“Tengo el corazón roto por no poder abrazarte. Dios lo quiso así. Una vida extraordinaria solo podía llevársela un evento extraordinario como una pandemia. Este país pierde un peruano ilustre y nuestra familia, nuestro faro guía”, reveló la periodista.

Lorena Álvarez sobre la cuarentena

El pasado abril, tras 40 días desde el inicio del estado de emergencia por el coronavirus, Lorena Álvarez dejó un mensaje sobre la realidad que vive nuestro país.

“Se vienen semanas duras, muy duras, y nos toca estar preparados. Quedarnos en casa es esencial para que esas semanas horribles sean las menos posibles. No te voy a decir que cuando todo pase las cosas serán mejores”, escribió.

