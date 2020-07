John Travolta y Kelly Preston tuvieron un matrimonio que estaba a punto de alcanzar los 30 años y eran considerados por muchos como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Juntos tuvieron tres hijos y supieron sacar adelante sus carreras, pese a la presión de recién haber formado un hogar. Por eso, la noticia de la muerte de la actriz tras una dura batalla contra el cáncer ha remecido a todo Hollywood. Sin embargo, el protagonista de Grease ya ha tenido que hacer frente a pérdidas de este tipo.

El fallecimiento de su hijo Jett Travolta en enero de 2009 es la mayor prueba de ello. No obstante no es la primera vez que el actor estadounidense ha experimentado estas situaciones.

Diana Hyland: el primer gran amor de John Travolta

Antes del gran éxito de Fiebre de sábado por la noche, John Travolta formó parte del film The Plastic Bubble, en el que tuvo la oportunidad de conocer a su entonces pareja Diana Hyland.

La relación con la actriz que era 18 años mayor que él causó mucho revuelto en Hollywood, principalmente por la diferencia de edad. Pero esto no fue un impedimento para que el vínculo entre ellos se hiciera más intenso.

“Nunca había estado tan enamorado en mi vida. Pensaba que me había enamorado antes, pero no. Desde el momento en el que la conocí, me sentí atraído hacia ella. Éramos como dos maníacos conversando todo el tiempo en el set de Bubble y después de un mes, surgió el romance”, explicó el estadounidense a medios locales.

La historia no tendría un final feliz, ya que el cáncer por el que había sido tratada la artista con anterioridad volvió con más fuerza mientras John Travolta se encontraba filmando uno de sus nuevos proyectos.

Finalmente, Diana Hyland falleció en marzo de 1977 a los 41 años en su compañía. “Le di la mejor de las alegrías durante sus últimos meses de vida. Y siempre siento que ella está conmigo. Me refiero a que sus intenciones siempre están conmigo. Ella siempre quiso todo un mundo para mí, en todas las formas posibles”, explicó posteriormente.

John Travolta y Kelly Preston lloran la muerte de Jett

Desde su nacimiento en abril de 1992, Jett Travolta fue diagnosticado con autismo y, a los dos años, la enfermedad de Kawasaki. Esta última es de especial cuidado, ya que ataca los vasos sanguíneos y puede llevar a presentar complicaciones en las arterias coronarias que finalmente irrigan la sangre al corazón.

John Travolta y Kelly Preston siempre hicieron lo posible por cumplir con todos los cuidados que requería su hijo. Sin embargo, en enero de 2009, el joven de entonces 16 años sufrió una convulsión que terminó por complicar su salud de forma irreparable.

La muerte de Jett ocurrió mientras la familia se encontraba de vacaciones en las Bahamas y, si bien inicialmente se especulaba que la causa fue un accidente en el baño, el certificado confirmó que esta ocurrió por las convulsiones.

Los actores iniciaron un programa de ayuda para niños con necesidades especiales en memoria de su hijo y, en cada entrevista que les publican, demuestran tenerlo siempre presente. “A mi querido amor, Jett… Estás en nuestros corazones para siempre. Les envío amor a todos los niños con autismo y a las maravillosas personas que los aman”, escribió el protagonista de Grease en sus redes sociales.

Kelly Preston y su lucha contra el cáncer

John Travolta confirmó la muerte de su esposa de 28 años en un comunicado oficial que fue difundido por las redes sociales. En él se informa sobre la batalla contra el cáncer que la actriz enfrentó por un período de dos años.

“Es con el corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de mama. Peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos”, lee parte del mensaje en relación al fallecimiento de Kelly Preston.

A través de su cuenta de Instagram, el artista también expresó que se tomaría un tiempo para enfrentar esta pérdida junto a su familia. “El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que perdón por adelantado si no tienen noticias nuestras por un tiempo”, detalló.