John Travolta y Kelly Preston se conocieron en 1987 durante el casting de Los expertos, una cinta que solo sirvió para cambiarles la vida. Casi cuatro años después, en la víspera del año nuevo de 1991, el protagonista de Grease aprovechó la fecha para proponerle matrimonio a la mujer que sería su esposa durante casi 30 años, hasta que la muerte los separó.

La mirada de la estrella de Fiebre de sábado por la noche bastó para que la hawaiana de sonrisa angelical quedará prendida a él: “De repente lo vi caminar hacia mí con actitud y con sus dos perros. Me enamoré”, contó la actriz en una entrevista

El matrimonio Travolta-Preston

El pedido matrimonial fue de película, Travolta se llenó de valor y se arrodilló frente a Kelly en el restaurante del Palace Hotel de Gstaad, en Suiza, y sacó un anillo con un diamante color amarillo y blanco, de seis quilates, para pedirle que fuera su esposa.

Kellly Preston y John Travolta en la cinta Los Expertos (1977). (Foto: Paramount)

Ella había quedado sorprendida ante la escena que solo atinó a gritar hasta dar finalmente el sí. Después de ello, sus apariciones en público aumentaron.

La boda se realizó en el Hotel Crillon de París, el 5 de septiembre de 1991, con ministro de la Cienciología (religión que predica el actor desde los años 70), pero poco después refrendaron su matrimonio en Florida, solo para que tuviera validez legal.

La pérdida de Jett y la llegada de Benjamín

Tras ello, llegaron sus tres hijos: Ella, Jett y Benjamin. No obstante, la felicidad de la pareja se vio interrumpida en 2009 al enfrentar el dolor de perder a su segundo hijo, de 16 años, quien sufrió un ataque de epilepsia por el síndrome de Kawasaki que padecía.

“Creo que los dos intentamos llevar el dolor lo mejor que pudimos. Fue un momento en el que era muy difícil mirarnos el uno al otro, porque si uno estaba mal, el otro se caía. Pero la fuerza de nuestra relación nos ayudó”, declaró Kelly tras la pérdida de su hijo en una conversación con la prensa.

John, su hijo Jett y Kelly. (Shutterstock)

Un año después de la partida de Jett, llegó al mundo Benjamín, su tercer y último vástago. “Ciertamente tener al pequeño Ben ha sido una especie de hermoso pegamento para que podamos unirnos después de una tremenda pérdida”, comentó Travolta en el programa Good Morning America.

El aniversario número 28

El matrimonio se convirtió en uno de los más sólidos de Hollywood, a pesar de la apretada agenda de trabajo del dúo o de las acusaciones de acoso contra el intérprete de Pulp Fiction por parte de algunos hombres.

En septiembre del 2019 la pareja posó feliz para una foto con la que celebraron sus 28 años casados.

“Feliz aniversario para mi maravillosa esposa”, escribió Travolta en Instagram junto a una imagen que también apareció en la cuenta de Preston con la siguiente descripción: “Para mi querido Johnny, el hombre más maravilloso que conozco. Me has dado esperanza cuando me he sentido perdida, me has amado pacientemente e incondicionalmente, me has hecho reír más que cualquier otro ser humano. Has compartido las más hermosas subidas y los tiempos bajos”, escribió la actriz.

La muerte de Kelly Preston

A través de sus redes sociales John Travolta anunció en sus redes sociales la muerte de su esposa, el último 12 de julio: “Ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mamas”.

En el comunicado, el actor aseguró que su mujer mantuvo una “lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo estaremos muy agradecidos con los médicos y enfermeras, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados”.