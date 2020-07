La actriz de ascendencia peruana, Isabela Merced, recibió un mensaje de aliento de parte de su cantante peruana favorita Eva Ayllón durante una entrevista virtual en el programa De Película. “Estoy muy feliz que una niña tan famosa en Hollywood me tenga como referente de música. Me encantaría conocerte en persona, darte un abrazo en el momento en que se pueda. Sé que quieres incursionar en la música, hazlo mi amor”, dijo la cantautora.

Hace unas semanas, Isabela Merced lanzó el videoclip de Apocalipsis, tema hecho en su casa durante el confinamiento y que pertenece a su primer E.P. como cantante llamado “The better half of me”. La intérprete y actriz de 19 años no descartó la posibilidad de hacer un videoclip en Perú.

“Me encanta mucho y ojalá pueda hacer más proyectos enfocados en Perú porque me encantan los instrumentos, la quena, el cajón, el charango. Y todavía no he tenido la oportunidad de incluir esos elementos, pero me gustaría hacerlo en el futuro, es mi meta y quiero hacerlo, quizás un álbum”, sostuvo Isabela Merced.

Isabela pisó las tablas más importantes del teatro a los 9 años. Su debut lo hizo en Broadway con nada menos que el cantante portorriqueño, Ricky Martin, en el musical Evita. En el 2017 compartió roles con dos grandes del séptimo arte Mark Wahlberg y Anthony Hopkins en “Transformers”, una de las franquicias más grandes del cine y el año pasado protagonizó “Dora y la ciudad perdida”, junto a Eugenio Derbez y Eva Longoria. Actualmente, está a la espera que Netflix estrene “Sweet Girl”, cinta de acción en la que comparte roles con Jason Momoa.