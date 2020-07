Muchas estrellas de Hollywood empezaron su carrera de muy pequeños, y crecieron siendo observados por el público. Como todo niño, la imagen dulce y tierna que proyectan en una pantalla va evolucionando a medida que pasan los años, generando cambios realmente sorprendentes en varios casos.

Jonathan Lipnicki fue conocido como un niño con un look ‘nerd’ y apacible, cuando participó de la película Stuart Little, que narra las aventuras del pequeño George junto a Stuart, un ratón parlanchín que su familia decide adoptar en casa.

Cuando era niño Lipnicki sufrió de bullying, ya que luego de participar en esta producción sus compañeros se burlaban de su aspecto físico y le decían que no volvería a conseguir más trabajo en el mundo de espectáculo. El maltrato en su colegio era tanto que tuvo que lidiar con crisis de pánico, pero Jonathan no se dejó vencer frente a eso.

¿Cómo luce Jonathan Lipnicki en la actualidad?

Además de sus contribuciones con organizaciones de caridad, Jonathan Lipnicki ha cambiado radicalmente su físico. Ya no era para nada el niño inocente y tierno que se mostraba en pantallas.

Ahora, luce una atlética figura que no teme mostrar cada vez que le parezca oportuno, a través de sus redes sociales. Aunque en su rostro todavía se pueden ver vestigios de ese niño que actuó en Stuart Little, su mirada ha madurado, y es considerado como uno de los ‘chicos buenos’ más sexys de Hollywood.

Jonathan Lipnicki y sus obras de caridad

Hoy a sus 29 años participa activamente de organizaciones que prestan ayuda a la sociedad, como la Fundación para la investigación de cáncer de mama; asimismo, es portavoz internacional de Quiropráctica Pediátrica Infantil. Por si fuera poco, está vinculado a grupos defensores de los derechos de las mascotas.

Películas en las que trabajó Jonathan Lipnick

El actor estadounidense natural de Los Ángeles, California, ha participado en múltiples películas. La más conocida fue la franquicia de Stuart Little, basada en un libro.

Pero también se reconoce su participación en Hollywood: Jerry Maguire, The Little Vampire, Like Mike, When Zachary Beaver Came to Town, The L.A. Riot Spectacular, For the Love of Money, Bad Asses y Doctor Dolittle.