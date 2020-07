Carlos Galdós sobre posible ingreso de Michelle Soifer a reality de México: “Dios se apiada de nosotros”

Fiel a su estilo. Carlos Galdós lanzó un fuerte comentario burlándose del posible retiro de Michelle Soifer, quien aseguró que desea ir a México para ser parte del reality Guerreros 2020, donde participa Nicola Porcella.

A través de su programa en Radio Capital, el conductor comentó que sería gracias a Dios si se hace realidad que la popular chica reality se vaya del país y abandone Esto es guerra.

Michelle Soifer aseguró que desea ir a México para ser parte del reality Guerreros 2020, donde participa Nicola Porcella. Foto: Instagram

“Bueno, parece que Dios por ratos se apiada de nosotros. Primero fue Nicola Porcella en México, y ahora leo que Michelle Soifer afirma que su nombre empezó a sonar en ‘Guerreros 2020’ de México. Qué generosidad la de Dios”, expresó el locutor.

Luego, mencionó que, tras el posible viaje de la modelo al país azteca, la farándula peruana iba a tener menos figuras de televisión. “¿Qué va a pasar en la televisión peruana? Nos vamos a quedar sin personajes”, agregó Carlos Galdós.

Por su parte, Michelle Soifer aclaró que es feliz en el Perú; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que ingrese al reality mexicano.

“¿Irme? No, yo soy feliz acá, pero allá me piden, entonces yo no sé qué hacer. Esperen que acá estoy bien, ya luego iré a liderar como capitana”, señaló la expareja de Kevin Blow.

Michelle Soifer desea visitar México Foto: captura.

“Espero que (Guty Carrera y Nicola Porcella) les vaya muy bien, están siendo queridos por la gente. Entonces, es importante. Me encantaría ir de visita o que vayamos un grupo, no sé. Y que se agarren las chicas de allá, nosotras somos power”, agregó la integrante de Esto es guerra.

