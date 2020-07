Alex Ubago debuta en la música urbana

Redacción Fama

El intérprete español Alex Ubago presenta ‘Te pido otra oportunidad’, tema con el cual la crítica ha resaltado su ingreso a la música urbana con buen pie.

¿A quién le dedicas ‘Te pido otra oportunidad’?

Esta es una canción que habla de una historia que viví hace mucho tiempo con mi mujer, con quien llevo casado ya casi nueve años. Habla de cuando te equivocas o no tienes claro qué quieres en tu vida y eso te separa de alguien a quien quieres y no quieres perder. Habla del perdón y de las segundas oportunidades.

La crítica ha resaltado tu cercanía al trap y los sonidos modernos en ‘Te pido otra oportunidad’. ¿Lo ves así?

Sí, yo mismo describo esta canción como un trap romántico. Es una canción que tiene mi esencia (sobre todo si la escuchas en acústico), con una melodía muy pop y una letra muy romántica, pero que en su versión de estudio he grabado sobre una base de trap, con la intención de darle un aire más actual. Esta canción es parte de una fase un poco experimental de mi carrera, en la que he estado fusionando mi estilo con influencias más actuales y urbanas. No obstante, con mi nuevo disco vuelvo a mis orígenes. A la balada, el medio tiempo, la canción más melódica y romántica... aunque con un sonido más actual.

PUEDES VER Tony Succar celebra firma de contrato con Warner Music

¿Qué te dejó ‘La voz senior’?

Fue una experiencia maravillosa y más aún por el hecho de haberla compartido con mi querida Rosana, a quien estuve asesorando en el programa. Ya es la tercera vez que participo como coach en ‘La voz’ y siempre lo he disfrutado mucho. En concreto, la edición senior es muy especial por la manera en que sienten y viven la música las personas mayores. Tienen mucho que enseñarnos y es precioso cómo mantienen la ilusión por lo que hacen a pesar de los años.

¿Qué planes tienes en los próximos meses, colaboraciones, nuevos sencillos, álbum?

Ahora estoy terminando de grabar mi nuevo disco, que saldrá a principios de 2021 y cuyo primer single oficial saldrá a finales de agosto de este año. Si todo va bien con el tema de la Covid-19 -esperemos que así sea-, el 2021 será un año para presentar este nuevo disco en vivo por todo el mundo, así que espero estar pronto en Perú en concierto. Tengo muchas ganas de volver y reencontrarme con mis seguidoras y seguidores de allá.