Aída Martínez denuncia ser víctima de un acosador que le envía imágenes íntimas

Aída Martínez es una de las modelos con más seguidores en su cuenta de Instagram. A través de sus historias en la mencionada red social, ella denunció a un hombre por acoso luego de que le enviara imágenes íntimas a su mánager.

La arequipeña mostró la identidad del sujeto para que, con la ayuda de los usuarios que siguen su cuenta, pueda denunciarlo.

El acosador de Aída Martínez tiene los apellidos Santos Calderón y, según la modelo, la insultó a ella y a su representante.

Está decidida a presentar una denuncia formal contra el sujeto. “Este acosador de apellidos Santos Calderón ha conseguido el número de mi mánager y ha mandado imágenes porno. Ha insultado a mi mánager y a mí. Sé que él me sigue, pero hay muchos que están ahí en redes sociales. Ayúdame a denunciarlo, quiero enviarle una carta notarial y denunciarlo para que este chico no siga acosando a más mujeres”, señaló.

La arequipeña mostró la identidad del sujeto que la acosa. Foto: Instagram

Cabe destacar que hace unas semanas, la modelo respondió a quienes le pedían un show privado por Zoom. Ella negó hacer ese tipo de trabajo personalizado.

“Chicos, están súper desinformados. No sé de dónde han sacado que yo estoy haciendo shows privados por Zoom. La gente me escriben por inbox y me dicen cuánto cobro por un show. Quiero aclarar que el único show que realizó es a través de un grupo privado de Facebook. Pero antes hay que suscribirse. Y no es para una sola persona, sino para un grupo que paga por verme con Xoana Gonzalez en lencería”, señaló en Instagram.

