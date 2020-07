Tony Succar: “Tenemos que seguir haciendo música”

“El arte es como la comida, para mí es esencial. Tenemos que seguir haciendo música”, nos dice Tony Succar. El peruano fue el productor del año en los Latin Grammy con su segundo disco Más de mí y mejor álbum de salsa. El primero fue el ya famoso tributo en salsa a Michael Jackson, ‘Unity’. “Con ese proyecto pasé de que nadie me conociera a que todo el mundo en la industria me conozca”.

La pandemia lo obligó a cancelar una gira en Europa. Pero acaba de lanzar el disco Raíces jazz con música brasileña y salsa, la banda del Ejército de EE. UU. tocó sus canciones por el Día de la Independencia y firmó para Warner Chappell.

¿Cuáles son los planes con Warner?

Firmé como compositor porque quiero seguir manteniéndome independiente por ahora en la parte de la disquera, porque tengo mucha más libertad de las cosas que puedo sacar ¿no? Pero sí quería estar en una casa editorial porque mi sueño siempre fue escribir para películas y para otro tipo de artistas o colaborar con grandes compositores.

¿Por qué dices que hay tanto talento en Perú y que no te sientes así de virtuoso?

El talento en el Perú es superior. Especialmente por la versatilidad de los artistas. Si yo puedo hacer algo por mis compatriotas, lo voy a hacer. Estoy colaborando con Lucho Quequezana, es la primera vez que me estoy metiendo al mundo andino y es poder aprender de la quena, de la zampoña y el charango. Me abrió un mundo más .

¿Lo presentan este mes?

Es una sorpresa que están preparando y no solamente es con Quequezana, hay ocho artistas más metidos en este proyecto, salseros, criollos, andinos, un poquito de Pedro Suárez Vértiz también, o sea, es una vaina loca la que se armó. Prometo que será un gran éxito, y no solo eso, tiene un gran mensaje, eso es lo más importante, todo el Perú necesita escucharlo.

“Se van a conectar con mi historia”

Succar tiene pendiente la mezcla de audio de su documental. “Se va a conectar especialmente con mi historia los jóvenes, la gente que quiere salir adelante en la industria”. En paralelo, la universidad de Berkeley lo convocó para dar clases maestras. “Quise ir a esa universidad, era un sueño, pero no logré la beca”, nos cuenta.

Cuando lanzaste ‘Unity’, más de uno se preguntó cómo lograste la licencia. ¿Esa parte está en el documental?

Sí. Créeme que si yo no tuviera esas canciones versionadas, no me habría ganado un Grammy. También hablo sobre qué pasé emocionalmente cuando me descalificaron de los Latin Grammy (2015) y por qué hice el disco Más de mí.

¿Qué te genera la discusión de vetar o no a Jackson?

No lo veo justo para Michael Jackson. Yo vi el documental y sí, está muy bien hecho, pero no sé si lo puedo creer porque no es justo juzgar a alguien por algo que no está cien por ciento probado(…). Yo hice un tributo a la música y el legado porque me ha cambiado la vida. El contenido social de las letras son mensajes positivos, él no está hablando como Bad Bunny, no son cosas vulgares que no quieres que tus niños escuchen. Lo que hicieron las emisoras estuvo mal, me parece injusto. Sigo diciendo que Michael Jackson fue el mejor de la historia de la música popular y no creo que vaya a existir otro mejor. ¿Bruno Mars? No, ni él (sonríe).

Pero estás más cerca de Bruno Mars ahora ¿no?

¡Estoy mucho más cerca! Si yo he logrado lo que logré, solo, independiente, sin managers ni nada, ahora con una multinacional al lado mío en la parte editorial, abre mucho. Es más, firmamos y me llamaron: “Oye, Tony, tenemos este proyecto con HBO, ¿tienes una canción?”. Cosa que uno dice: “¡Nunca nadie me había llamado para esto!”.