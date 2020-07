Laura Bozzo responde a Christian Zuárez: “Él tuvo trabajo en Televisa gracias a mí” [VIDEO]

Laura Bozzo no se quedó callada tras las declaraciones de Christian Zuárez, con quien mantuvo un largo romance de 16 años, pero que terminó por la infidelidad del argentino.

Durante una entrevista, el músico señaló que demandará a su expareja exigiéndole una compensación económica por dedicarle tantos años de su vida y dejar a un lado su carrera musical con el grupo Ráfaga.

Laura Bozzo responde a Christian Zuárez, quien le pide dinero por reparación. Foto: Captura YouTube.

“Yo con 16 años, que aposté por el amor, por vivir con esa persona. Llegamos al éxito los dos juntos […] Ella me robó 16 años de mi vida, que no voy a recuperar, lo único que quiero ahora es ver por mi futuro de la mejor manera y ver qué puedo recuperar”, dijo Christian Zuárez.

Ante esto, Laura Bozzo no dudó en responder al hombre que alguna vez amó y le dejó en claro que no le dará absolutamente nada porque ella lo ayudó cuando él no tenía trabajo.

Laura Bozzo le recuerda a Christian Zuárez gracias a ella tuvo trabajo en Televisa. Foto: Captura Instagram.

“Hace dos años planteé una denuncia por extorsión en contra de mi expareja (Christian Zuárez), quien por cierto nunca fue mi marido, sino uno de mis novios. Esa denuncia fue archivada, pero él volvió a hablar y se activó. Si él quiere denunciar que lo haga”, dijo la conductora al programa El gordo y la flaca.

“16 años que vivió muy bien gracias a todo el apoyo. Él ganaba igual que yo. Si tanto talento tiene por qué no trabaja ahora. De repente a su esposa le puede enseñar a conducir”, agregó muy enérgica la ‘Abogada de los pobres’.

Zuárez dijo que dejó todo por la presentadora, incluso la agrupación de cumbia Ráfaga, a la cual perteneció.

“¿Que venía de un grupo exitoso? Yo le tenía que llevar para comer porque no tenía trabajo. Que venga a México. Acá lo estamos esperando, mis abogados, la justicia y yo”, indicó Bozzo.

Sobre la demanda que Christian Zuárez está contemplando hacer, Laura Bozzo dejó en claro que no le debe nada él. Al contrario, la conductora contó que ella le dio trabajo y le compró una casa a su exsuegra.

“¿Qué dinero? Él ganó y tuvo trabajo en Televisa gracias a mí. Yo le regalé una casa a su mamá. ¿De qué dinero estamos hablando? Es triste la gente mal agradecida. Existe el karma y todo se devuelve a la gente mala. Aquí todo se paga”, concluyó.

