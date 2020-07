El salsero Josimar Fidel mostró su malestar por las críticas de Magaly Medina, tras un informe donde el cantante promociona prendas de vestir pirateadas. Al intérprete de “La protagonista” no le agradó cómo la conductora se refiere sobre su persona.

Esta molestia lo hizo notar en declaraciones a un medio local. El artista musical dejó que en claro que no todo lo que comparte en sus redes sociales pertenece a su marca.

En otras palabras, solo se encargó de publicitar la prenda de vestir de elaboración ilegal que le entregaban, mas no venderla como parte de su empresa.

“Mi única marca es ‘Josifid’, es la que me viste. Si me mandan pijamas de regalo no le voy a preguntar a las personas que las hacen si son originales o imitación”, dijo Josimar Fidel en diálogo con Trome.

Sobre los comentarios de Magaly Medina manifestó sentirse incómodo con las críticas y burlas que recibe en el programa de la conductora. Como se recuerda, su equipo de producción se hizo pasar como clientes para adquirir las prendas y mostrarlos públicamente en Magaly TV, la firme.

“Se pasan, un poco más y dicen que corté la tela, hice los estampados, todo por un saludo. Ya es mucho, me agarran de piñata”, dijo el salsero.

Josimar Fidel habló sobre los comentarios de Magaly Medina respecto a las prendas que promocionaba. Foto: Archivo

