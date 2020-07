La supuesta rivalidad entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia trascendió luego que la primera lanzara su nueva canción “Si tú te atreves” junto a Tito Nieves, uno de los grandes exponentes de la salsa.

Durante una entrevista con un medio local, la joven de La Victoria volvió a marcar distancia de la intérprete de “Y le dije no” y aseguró que ella sí es amable con sus seguidores.

Daniela Darcourt marca distancia de Yahaira Plasencia y asegura que ella se toma fotos con sus fans y los abraza

Daniela Darcourt confesó que mucha gente le tiene miedo a la hora de pedirle una foto o algún tipo de acercamiento.

“Los que no me conocen tienen miedo de pedírmelas (fotos). Dudan y cuando lo hacen los abrazo y les comento: ‘Tranquilas, no soy Yahaira Plasencia’”, comentó la salsera a Trome.

Daniela Darcourt marca distancia de Yahaira Plasencia y asegura que ella se toma fotos con sus fans y los abraza

Asimismo, señaló que no tendría problemas en verse cara a cara con la pareja de Jefferson Farfán.

“Yo saludo al de seguridad, a la que vende comida, así me educaron”, indicó.

Además, resaltó que tiene intenciones de conversar con Yahaira Plasencia para aclarar algunas rencillas que se fueron tomando fuerza con el paso de los años.

“Un día la voy a invitar a tomar unos tragos, emborracharnos y aclararle: ‘Hermana, puedes decirle a tu gente que ya pare la mano’”, comentó.

Tito Nieves elogia a Daniela Darcourt

Durante un enlace con Magaly TV, la firme, Tito Nieves destacó el talento de Daniela Darcourt.

“Ella no es una artista fabricada. Tiene su talento y se defiende. Yo soy team Daniela”, dijo el famoso salsero en entrevista con Magaly Medina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.