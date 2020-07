Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia: “Un día la voy a invitar a tomar unos tragos”

Daniela Darcourt no teme verse cara a cara con Yahaira Plasencia y arreglar ciertos ‘asuntos’ mientras comparten unos tragos. Así lo confesó durante una charla con un conocido medio local.

Tras el estreno de su nueva canción “Si tu atreves”, en colaboración con Tito Nieves y Sergio George, la salsera concedió una entrevista donde habló de su música y la presunta rivalidad con la popular ‘Reina del totó‘.

Daniela Darcourt es la competencia directa de Yahaira Plasencia. Foto: Instagram.

Al ser consultada sobre cómo acabaría con los rumores de un enfrentamiento entre ambas artistas, Daniela Darcourt no dudó en responder que la podría invitar a compartir unas copas.

“Un día la voy a invitar a tomar unos tragos, emborracharnos y aclararle: ‘Hermana, puedes decirle a tu gente que ya pare la mano’”, dijo la intérprete de “Señor mentira” a Trome.

En otro momento de la entrevista, reveló que muchas personas temen pedirle fotos o realizar algún tipo de acercamiento. En ese sentido, contestó que suele realizar comparaciones con su similar.

“Los que no me conocen tienen miedo de pedírmelas (fotos). Dudan y cuando lo hacen los abrazo y les comento: ‘Tranquilas, no soy Yahaira Plasencia’”, sostuvo.

Daniela Darcourt marca distancia de Yahaira Plasencia y asegura que ella se toma fotos con sus fans y los abraza. Foto: Instagram.

Daniela Darcourt quiere cantar con Yahaira Plasencia

Tras el lanzamiento de su tema musical el pasado 10 de julio, Daniela Darcourt volvió a conversar con Trome. En la entrevista no descartó la idea de tener una colaboración con su compatriota.

“Yo no descarto trabajar ni con Yahaira ni con cualquier otro artista nacional. Si a mí, en algún momento, se me abre una puerta grande y colaborando conmigo puedo apoyar a otro artista, créeme que lo voy a hacer”, aseguró.

Daniela Darcourt no descarta grabar canción con Yahaira Plasencia Foto: Instagram

