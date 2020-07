Yaco Eskenazi celebra aniversario de bodas con Natalie Vértiz: “Lucha por tu familia y así será”

Yaco Eskenazi y su esposa Natalie Vértiz cumplieron 5 años de casados. El ex chico reality celebró su aniversario con la publicación de fotos inéditas de la boda y una cena romántica que disfrutaron juntos, pese a la pandemia.

A través de Instagram, el conductor de ‘Mi mamá cocina’ envió un romántico mensaje a la modelo y madre de su hijo.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. Foto: Instagram

Yaco Eskenazi recordó la recomendación de su padre fallecido para mantener un matrimonio sólido. Según el exintegrante de Esto es guerra, siempre se debe luchar por la unión de la familia.

Yaco Eskenazi celebra aniversario de bodas con Natalie Vértiz. Foto: Instagram

“Felices 5 años mi amor, nadie dijo que sería fácil, ni que sería perfecto. De lo que sí estoy seguro es que iremos juntos hasta el final, como lo prometimos el día que nos pintamos la piel con una frase que no se borrará jamás. En este momento tengo que recordar a mi papá, que en una de nuestras últimas conversaciones me dijo: nosotros no abandonamos, nosotros luchamos hasta el final hijito. Lucha por tu familia y así será. Te amo y te agradezco cada día por enseñarme a crecer y amar de una forma que no creía posible. Te amo hoy, mañana y siempre”, escribió el también exfutbolista en la red social.

Yaco Eskenazi celebra aniversario de bodas con Natalie Vértiz. Foto: Instagram

Por su parte, Natalie Vértiz publicó varias historias de Instagram, donde se observa la deliciosa cena que disfrutaron el último viernes por la noche por su aniversario de bodas.

Cabe destacar que en 2019 se especuló sobre una presunta separación de la pareja, cuando él fue captado en la salida de una discoteca sin la compañía de la modelo.

