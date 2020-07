Will Smith: su esposa admitió frente al actor que le fue infiel con el amigo de su hijo [VIDEO]

¿Un amor de tres? Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith se confesaron en una entrevista a través de Facebook para el programa ‘Red Table Talks’, conducido por ella.

Cara a cara. La pareja decidió aclarar la infidelidad de la actriz con el rapero August Alsina, una relación extramatrimonial que incluso tuvo la “bendición” del mismo Will Smith. El joven, de 27 años, ingresó a la familia en 2015 cuando era el amigo del hijo los Smith, Jaden.

Jada Pinkett Smith y el rapero August Alsina.

Cuando salió a la luz la versión de August Alsina, Will Smith y su esposa lo desmintieron todo. “La relación no es cierta, absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron los voceros de la pareja.

Sin embargo, el pasado viernes 10 de julio, la pareja de actores confirmó, ante sus miles de fans, que Jada Pinkett le fue infiel al actor de Los Hombres de Negro con el rapero, 21 años menor que ella.

Will Smith se sentó en la mesa redonda junto a su esposa y ambos contaron cómo lograron superar la infidelidad, que se originó en un momento en que su matrimonio atravesaba una fuerte crisis, semejante a la separación.

Will Smith y su esposa Jada Pinkett lo confiesan todo sobre la infidelidad de ella con rapero. Foto: Facebook

Un confesionario público. El actor de Hollywood inició: “Creo que debes decir de manera clara qué pasó” Su esposa respondió: “¿Sobre qué?”

“Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?”, agregó Will. En respuesta, ella admitió que lo traicionó: “Sí, y entonces yo me metí en un enredo con August”.

“¿Un enredo?”, replicó él entre risas. “Sí”, contestó ella aún sin ganas de ampliar. “Una relación…”, calificó Will.

La esposa de Will Smith admitió ser infiel en un confesionario público. Foto: Facebook

La pareja reveló que hace 5 años pusieron punto final a su matrimonio. “Realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado”, le dijo él aún sorprendido por cómo habían logrado reconciliarse. “Definitivamente habíamos roto”, adhirió ella.

La pareja reveló que hace 5 años pusieron punto final a su matrimonio. Foto: Facebook

Luego, Jada Pinkett Smith contó detalles de cómo inció su amorío con el rapero August Alsina. “Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, expresó.

Will Smith relató que cuando el joven examante de su esposa se hizo amigo de la familia cuando estaba enfermo y ellos quisieron ayudarlo sin saber que se metería con Jada.

“¿Y luego qué hiciste, Jada?”, continuó el actor. “A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, finalizó la actriz.

Will Smith relató que cuando el joven examante de su esposa se hizo amigo de la familia cuando estaba enfermo. Foto: Facebook

Will Smith y Jada Pinkett llevan 23 años de casados, las declaraciones del rapero remecieron el mundo de Hollywood. Sin embargo, ahora demuestran que han fortalecido su matrimonio.

