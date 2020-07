Will Smith y Jada Pinkett representaron, durante años, una de las mejores historias de amor de Hollywood, ya que desde que se casaron, en 1997, se mostraron como una pareja cariñosa, detallista y dedicada a pesar de los problemas.

Sin embargo, la reciente confesión de la actriz sobre el romance que mantuvo con el rapero August Alsina, durante un periodo en el que estaba separada de su esposo, empañó el aclamado romance y entristeció a los admiradores que siguieron durante años a la icónica pareja.

Pese a la situación, los buenos momentos del matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett perduran en los corazones de sus fans, quienes ahora los recuerdan a través de las redes sociales.

¿Cómo se conocieron Will Smith y Jada Pinkett?

La famosa pareja de estrellas coincidió cuando Jada Pinkett asistió al casting de El príncipe del rap en 1994, con solo 23 años. La actriz quiso interpretar a la novia de Will en la ficción; sin embargo, no obtuvo el papel.

Will Smith y Jada Pinkett se conocieron en 1994 , durante el casting de "El príncipe del rap" | FOTO: Difusión

En ese entonces, el ‘Hombre de negro’ estaba casado con Sheree Zampino Fletcher, madre de su primer hijo, Trey Smith.

“Me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar… Estaba sentado en un puesto y estaba llorando y riendo sin control, y sabía que (Jada) era la mujer con la que se suponía que debía estar, pero nunca me divorciaría... Salí, me senté con Sheree y empecé a seguir con mi vida”, dijo Will al respecto.

Will Smith y Jada Pinkett se conocieron en 1994 , durante el casting de "El príncipe del rap" | FOTO: Difusión

En un inesperado momento, la misma Sheree le pidió el divorcio a Smith, por lo que se convenció de que su lugar estaba al lado de Jada Pinkett y no dudó en invitarla a salir. Este fue el inicio de una historia de amor que pone a suspirar al mundo entero.

Will Smith y Jada Pinkett se casaron el 31 de diciembre de 1997 | FOTO: Difusión

En 1997, Will Smith y Jada Pinkett se casaron en secreto y al día siguiente se enteraron de que serían padres de su primer hijo en común, Jaden. Tres años más tarde, recibirían a Willow Smith, la última de sus herederos.

Vida en pareja

Al pasar los años, la pareja atravesó distintas complicaciones y, siempre bajo la mirada pública, supieron sacar a flote su romance. En 2005 se vieron envueltos en una polémica debido a que Jada aseguró que “Will puede hacer lo que quiera, mientras pueda mirarse al espejo y estar bien”.

Will Smith y Jada Pinkett se casaron el 31 de diciembre de 1997 | FOTO: Difusión

Este descargo desató rápidamente los rumores de que los actores mantenían una relación abierta. Situación que luego fue aclarada por la misma actriz.

Willow Smith nació el 31 de octubre del año 2000 | FOTO: Difusión

La famosa pareja siempre señaló la comunicación como uno de los pilares de su unión y pese a los rumores de infidelidad o separaciones, ninguno de los dos contempla el divorcio como una opción, tal como declaró el mismo intérprete en el programa The Ellen Degeneres Show.

Tras 23 años de casados, los padres de Jaden y Willow trascendieron de las etiquetas tradicionales. “Ya ni siquiera decimos que estamos casados”, declaró Smith . “Nos referimos a nosotros mismos como ‘compañeros de vida’”.

Para su aniversario de bodas número 20, Will Smith dedicó un emotivo mensaje a su esposa, en el que confesó todo lo aprendido desde que decidieron unir sus vidas.

“El amor es como la jardinería. He aprendido a concentrarme en ayudarle a florecer en lo que usted quiera ser (en lo que nació para ser), en lugar de exigir que se convierta en lo que mi ego frágil necesita que sea”, empezó.

“He aprendido a disfrutar nutriendo tus sueños. En lugar de luchar contigo para satisfacer mis necesidades egoístas y saciar mis inseguridades. He aprendido que el amor es escuchar, el amor es dar, el amor es libertad”, continuó.

Foto captura: Will Smith Instagram

“Feliz aniversario, mi reina! Siempre estoy dedicado a nutrir tu verdad más profunda”, finalizó la estrella hollywoodense, quien acompañó las inspiradoras líneas con una fotografía del día de su boda.