Will Smith se convirtió en tendencia luego de que su esposa Jada Pinkett admitiera que mantuvo una relación con el joven rapero August Alsina, de 27 años, cuando estuvieron en un “break” en su matrimonio.

La famosa pareja mantuvo en secreto que se había separado hace 5 años cuando atravesaron una fuerte crisis en su relación. Alsina ingresó en la vida de la familia Smith, en ese entonces, como amigo de su hijo Jaden.

Will Smith y Jada Pinkett llevan 23 años de casados. (Foto: Chris Pizzello / AP)

Will Smith y Jada Pinkett se sentaron frente a frente en el programa que ella conduce llamado Red Table Talks, transmitido a través de Facebook.

Ambos decidieron hacer pública la confesión tras las recientes declaraciones del joven rapero, quien incluso aseguró que el actor de Hombres de negro le permitió ser el amante de su esposa.

No obstante, durante la conversación que tuvieron Jada Pinkett y Will Smith, ella desmintió que su esposo le hubiera dado permiso para mantener el romance con el rapero, pues la única persona que necesita dar su consentimiento es ella misma. Will Smith estuvo de acuerdo con ello.

“¿Un enredo?”, le preguntó Will Smith a ella, quien no quería dar mayores detalles. “Una relación...”, agregó el actor, a lo que su esposa contestó: “Sí”.

Will Smith y Jada Pinkett se conocieron en el set de 'El príncipe del Rap'. (Foto: Fox News)

Luego, la esposa del actor reveló detalles de cómo surgió la relación extramatrimonial. “Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy, muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental”, admitió Pinkett.

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, agregó Jada Pinkett.

Sin embargo, la reacción de Will Smith al escuchar la confesión pública de su pareja sorprendió. Al finalizar la conversación, él solo tuvo palabras de amor hacia ella. “Yo puedo amarte a pesar de todo”, declaró el actor en referencia a su primer año de casados.

Luego la pareja chocó los puños, entre risas, y dijo al unísono: “Vivimos juntos, morimos juntos. Matrimonio malo de por vida”

“Estoy agradecida por el viaje que tú y yo hemos hecho juntos, porque creo que hay muchas parejas que atraviesan esos períodos, parejas que se tienen que separar, pensárselo bien”, se le escucha decir a Jada Pinkett en otro momento.

En respuesta, Will Smith le lanzó este mensaje: “No quiero volver a pasar por esto nunca más”, y Jada coincidió.