Tom Hanks cumplió 64 años el último 9 de julio y pudo celebrarlo con sus familiares y amigos más cercanos luego de superar el coronavirus. Una de las felicitaciones que llamaron más la atención fue la de su amiga Charlize Theron, quien recordó sus primeros pasos como actriz con unas singulares fotografías.

La protagonista de ‘El escándalo’ compartió en Instagram una serie de postales junto a Hanks, las cuales acompañó con una sentidas palabras por su onomástico: “Siempre serás mi héroe. Felicidades Tom Hanks”.

La relación de amistad surgió cuando el actor de Forrest Gump confío en Theron para que forme parte del electo de su primera película como director y guionista, The wonders. Aquel fue el segundo filme de la actriz sudafricana, donde fue protagonista.

Charlize reveló en múltiples ocasiones que cuando era niña estuvo enamorada de Tom Hanks. Recuerda que se imaginaba acompañando al actor en sus diferentes películas. “Crecí viendo las películas de Tom Hanks. Era como un ‘novio’. Cuando tenía ocho años, me imaginaba a mí misma como una de las chicas de sus películas. ¡Así que tengo una orden de alejamiento de su esposa!”, bromeó en el programa de la televisión italiana Che Tempo Che Fa.

Hanks recibió este año el premio Cecil B. DeMille en los Globo de Oro de manos de Charlize Theron. Ella bromeó públicamente declarándole su amor y recordó una tierna anécdota que reflejó cómo inició su relación.

“Tom me dio uno de mis primeros papeles cuando dirigió ‘The wonders’. Recuerdo mi audición, después de la primera lectura, creí que lo había arruinado todo, se me había olvidado hasta respirar y Tom solo me miró y dijo: ‘Lo siento, ¿puedes darme cinco minutos?, tengo que salir, cuando regrese repetiremos esta escena de nuevo’. Tom no necesitaba cinco minutos, yo necesitaba cinco minutos. Esos cinco minutos fueron un regalo para mí porque vio a una joven actriz, sudando, intentando ocultar su ataque de pánico y su marcado acento sudafricano. Ese es el tipo de hombre que es y por eso amamos a Tom Hanks. Él hace que el mundo sea mejor”, contó la actriz.