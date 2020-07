Stéfano Salvini: “Vivimos de la opinión del público”

Cuando se decretó la cuarentena, Stéfano Salvini, se encontraba grabando la telenovela ‘Princesas’ (rodaje que acaba de reiniciarse esta semana). La repentina postergación hizo que, al igual que todos, muchas dudas lo asaltaran. Decidió tener calma y esperar. Finalmente, cuenta, la incertidumbre parece querer acompañarlo siempre, al menos, laboralmente.

Hoy es parte de Enlace Teatral, formato que produce obras cortas grabadas en un teatro para ser transmitidas en streaming.

‘No soy yo, eres tú’ cuenta la historia de una pareja perfecta, donde el actor de 28 años comparte escenas con Alessa Esparza. “La diferencia de Enlace Teatral con aquellas obras que se están transmitiendo por Zoom es que no son en vivo. Han sido grabadas en un escenario y con una visión televisiva y el público las podrá ver cuantas veces quiera, por 48 horas.

En mi caso, para actuar, es básico tener un escenario. Para mí, que siempre he querido actuar, para trabajar en cine, teatro y televisión es básico un estudio para una conexión total. Para Zoom, la verdad, no me veía. Tenía propuestas, pero no me hallaba. Es así que cuando me llama Paola León-Prado para grabar en el escenario del Teatro Barranco ‘No soy yo, eres tú‘, no lo dudé”, cuenta.

¿Actúas con tu pareja en la vida real?

Si, para Alessa y para mí es gratificante, porque esta nueva propuesta será como estar en cartelera de Netflix. Nosotros nos conocimos trabajando, hemos sido compañeros y luego amigos, para terminar siendo enamorados.

Siento que nos unió el amor por el teatro. Nuestra meta era una obra teatral y presentarla este 2020; y, aunque no se ha podido por todo este tema de la coyuntura creo que con ‘No soy yo, eres tú de alguna manera la estamos cumpliendo.

Se grabó como un rodaje y al finalizar la sensación fue como estar en el estreno de una obra. Todo el proceso con adrenalina te lleva a niveles muy fuertes y tanto Alessa como yo lo buscamos en los retos que nos permiten crecer. Esta experiencia de teatro virtual nos ha servido como actores, pero también como pareja.

¿Qué tanto has aprendido a convivir con la incertidumbre?

Es parte de y la aceptas y también aprovechas ese tiempo para reinventarte. A mí me pasa entre personaje y personaje. Reinventarse es la clave para adaptarse a cualquier cambio. Eso es lo que nos inculcan como actores. Y lo que hacemos con Ale nos encanta, porque el mensaje llega al público y esa opinión nos interesa.

Los que dicen que no, no es cierto, porque nosotros vivimos de la opinión del público y de alguna manera ellos nos eligen para vernos al comprar una entrada.

No es un hobby, pasa a ser una responsabilidad porque si hay alguien que paga un dinero para que yo viva de esto, debo estar a la altura. Eso lo tenemos claro Alessa y yo, no solo se trata de un tema de pasión, es un compromiso con este arte, es una responsabilidad.

