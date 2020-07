Tomás Angulo sobre su visita al set de Magaly Medina: “Yo también soy positivo, pero para la vida”

Luego de que Magaly Medina revelara que dio positivo a la prueba de coronavirus, muchos usuarios temieron por la salud del “Doctor Tomás Angulo”, quien visitó el set de la conductora de televisión cuando ella ya había contraído la enfermedad.

El encuentro del psicólogo con Magaly Medina ocurrió el día lunes 6 de julio, al día siguiente, ella no apareció al aire debido a que padecía “una fuerte gripe”, al igual que su esposo. Se trataba de uno de los síntomas de la COVID-19.

En Twitter, se hizo viral un video donde la conductora de TV se limpia la nariz mientras que el terapeuta de parejas Tomás Angulo le habla. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar respecto a que él también estaría contagiado.

Se hizo viral un video donde la conductora de TV se limpia la nariz mientras que el terapeuta de parejas Tomás Angulo le habla. Foto: Twitter

Ante las preocupación de muchos usuarios, Tomás Angulo respondió a través de sus historias de Instagram. Fiel a su estilo irónico, el psicólogo de la farándula peruana bromeó con el resultado de la prueba y minimizó el impacto de la enfermedad.

“Después de enterarme que Magaly Medina dio positivo y saber que mucha gente está preocupada por mí, debo decirles que... Yo también soy positivo, sí, siempre he sido positivo pero para la vida. Es que yo soy de Chincha, los chinchanos no nos enfermamos, Magaly es de Huacho, las huachanas no se enferman, no caen son guerreras”, expresó.

Además, sobre las fuertes críticas en las redes sociales, Tomás Angulo respaldó a Magaly Medina por “no hacerse la víctima, ser fresca y firme”. “Desde aquí le mando un abrazo a ella, era lo que se tenía que decir y se dijo”, finalizó el psicólogo de los faranduleros.

