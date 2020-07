Cosculluela no calla nada. El reggaetonero escribió un potente mensaje donde hizo referencia a su trayectoria artística y la comparó con las de Daddy Yankee, Anuel AA y Residente. Asimismo, señaló que “los come vivos y los escupe muertos”.

El puertorriqueño se tomó una foto en la que, con el dedo del medio levantado, retó a estos intérpretes a responder su publicación. Uno de ellos fue Residente, quien en un primer momento no sabía que dicho post era dedicado a él.

Cosculluela empezó recalcando que la calle lo hizo artista, cuando entró al mundo de la música.

Cosculluela. Foto: José Cosculluela Instagram

“Aquí te dejo mi arreglo, no soy de la calle, pero la calle me hizo artista. Cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos que para tus tiempos era “underground”. La calle de Puerto Rico nos hizo artistas a todos” (sic.), expresó.

Asimismo, retrató cómo es la vida en la isla de donde también provienen los representantes a los que criticó.

“Desde las motoritas, los carros, los caseríos y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Por eso, a la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre leal y lo más importante a tener ética”, subrayó el intérprete de “Prrrum”.

Además, resaltó lo que significa para él tener ética y retó a ‘los 5′ a debatir dichos comentarios.

“Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números. Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa. Lee y si quieren le damos para adelante que a los 5 me los como vivos y los escupo muertos”, manifestó en Instagram.

Cosculluela en instagram

Esto fue leído por Residente. El ex-Calle 13 le preguntó “¿A cuáles 5?”, por lo que el reggaetonero no dudó en responder “(Daddy) Yankee, Kendo, Anuel (AA), Dominio y a ti”. Hasta el momento, Cosculluela no ha recibido respuesta alguna.