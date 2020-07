August Alsina: conoce al rapero con el que Jada Pinkett estuvo tras separarse de Will Smith

A través de las redes sociales, la figura de August Alsina ha empezado a circular tras conocerse la noticia de que el rapero, nacido en Nueva Orleans, sostuvo un romance con Jada Pinkett Smith, esposa del reconocido actor estadounidense Will Smith, cuando ambos se habían “dado un espacio”.

Durante la transmisión del programa Red Table Talk, Pinkett Smith le confesó su relación extramatrimonial a la estrella de Hollywood, quien reiteró que ocurrió mientras estaban separados, por lo que no se trataría de un engaño. No obstante, el destape ha impactado a miles de fanáticos, quienes desean saber todo sobre el cantante August Alsina.

Will Smith, Jada Pinkett y August Alsina. Foto: Shutterstock.

El romance de Jada Pinkett y August Alsina

Según declaró la misma Jada, fue su hijo Jaden Smith quien le presentó a August Alsina. El rapero tenía apenas 23 años y estaba enfermo, razón por la cual Pinkett Smith optó por ayudarlo a recuperarse. Por aquellos tiempos, el matrimonio Smith-Pinkett no se encontraba en su mejor momento, y pronto Jada inició un romance con el cantante.

Sin embargo, Jada confesó que, a pesar de su affaire con el intérprete de “No love”, no había hallado la felicidad. Además, fue el propio August Alsina quien decidió cortar definitivamente la relación.

¿Quién es August Alsina?

El polémico rapero August Alsina nació el 3 de setiembre de 1992, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Su carrera como cantante y compositor de R&B y hip-hop inició oficialmente en 2012 con “The Product”, su primer mixtape. No obstante, un año atrás ya había publicado “Sin título”, un demo con seis temas en acústico.

Poco después, en enero de 2013, lanzó el sencillo “I Luv This Shit” junto con Trinidad James. En mayo de ese mismo año, publicó su segundo mixtape, “The Product 2″. Siguió con el EP “Downtown: Life Under The Gun”, que fue estrenado junto con el videoclip de la canción “Hell On Earth”.

Hacia fines de 2013, sacó el tercer sencillo de su EP “Ghetto”, con Rich Homie Quan, que rápidamente devino en el tema más sonado de la radio urbana. Al año siguiente, August Alsina liberó junto con Jeezy la canción “Make It Home”, que sería el sencillo principal de Testimony, su primer álbum de estudio.

Junto con su carrera musical, el rapero ha sido el foco de atención por sus constantes problemas de salud. En 2014, se desmayó y cayó del escenario del Irving’s Plaza, en Nueva York, y al año siguiente informó que debió operarse un ojo porque una enfermedad estuvo a punto de dejarlo ciego. Asimismo, padece una severa enfermedad autoinmune que ataca su hígado.

Hasta la fecha, August Alsina ha editado tres álbumes: Testimony (2014), This Thing Called Life (2015) y The Product III: State of Emergency (2020), que lanzó el último 26 de junio, pocos días antes de declarar que había sostenido un romance con Jada Pinkett Smith y que el actor de Hollywood les había dado su consentimiento.

No obstante, durante la conversación que tuvieron Jada Pinkett y Will Smith, ella desmintió que su esposo le hubiera dado permiso para mantener el romance con el rapero, pues la única persona que necesita dar su consentimiento es ella misma. Will Smith estuvo de acuerdo con ello.