Shirley Cherres denuncia que suplantan su identidad y ofrecen ‘sexting’ por dinero

¡Indignada! Shirley Cherres se encuentra muy mortificada porque personas extrañas han suplantado un identidad en el extranjero y están ofreciendo sus fotos íntimas a cambio de dinero.

A través de sus redes sociales, la exporrista aclaró que no es ella quien está mandando los famosos ‘packs'. Además, aclaró, para un medio local, que está enfocada en promocionar marcas y empresas.

Shirley Cherres Foto: archivo

“Se están haciendo pasar por mí y están enviando fotos o videos de chicas que no soy yo. No trabajo vendiendo los famosos ‘packs’. Estoy dedicada a promocionar marcas y empresas, ese es mi trabajo. En ningún momento he mandado videos ni mucho menos hago videollamadas como otras señoritas. Seré una artista polémica, pero tengo una imagen limpia”, dijo para el diario Trome.

Asimismo, lamentó estar involucrada en este tipo de escándalos y aseguró que no realiza los llamados sexting, ni tampoco hace videollamadas.

Shirley Cherres Foto: archivo

“Hay personas en el extranjero que me han escrito y me han dicho que están ofreciendo citas, así que pido a la gente que no se deje sorprender, ni vaya a caer ni dar ningún dinero. Me siento indignada y me molesta mucho verme involucrada en este tema porque yo no realizo los famosos sexting con nadie ni hago videollamadas”, contó.

Finalmente, Shirley Cherres, reveló que está soltera y se dedicada a estudiar y trabajar. “Todo el mundo sabe que mi última pareja ha sido el futbolista (Sebastián La Torre) y no he vuelto a salir con nadie. Solo estoy comprometida con mis estudios y mi trabajo”, manifestó.

