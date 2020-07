¿Rosángela Espinoza quiere irse a México? La popular ‘Chica selfie’, en conversaciones con América Espectáculos, confesó que le gustaría ser parte de Guerreros 2020, la versión azteca del reality Esto es guerra.

Según palabras de la ‘combatiente', no descartó la idea de viajar y estar al lado de Nicola Porcella. No obstante, bromeó sobre su compañía con el modelo.

“Obviamente que sí, pero si está Nicola Porcella no. Mentira, mentira. Nos llevamos muy bien”, dijo la competidora del espacio televisivo de América Televisión.

En otro momento de la conversación, habló sobre su internacionalización gracias a sus publicaciones en TikTok. Como se recuerda, Rosángela Espinoza creó una cuenta en la plataforma para ganar seguidores.

“Voy a potenciar esa plataforma, voy a hacer más videos y de hecho pues, los seguidores mexicanos que me sigan, para ir y tener al menos algún piso”, sostuvo la ‘influencer'.

Como se recuerda, Rosángela Espinoza mantuvo un altercado con Peter Fajardo durante una emisión pasada de Esto es guerra. El enfrentamiento se originó porque a la competidora no le agradó el resultado obtenido tras un juego.

“Yo lo hago con todo el cariño del mundo, pero estas cosas yo no voy a estar permitiendo, que sea la última vez porque sino yo no voy a volver a participar. Ayer me mandaron la captura de caporales y pensé que era un ritmo peruano, si me vas a poner a competir con un baile hindú que tiene mucha más fuerza obviamente se va a lucir mejor, no estoy con detalles de cambiar la música”, manifestó.

Ante esto, Peter Fajardo se pronunció para rechazar los argumentos de la ‘combatiente'.

