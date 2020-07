El programa de Magaly Medina reveló fotografías del ‘antes y después’ de Mayra Goñi tras pasar por el quirófano. Esto luego de que la actriz haga una trasmisión en vivo en Instagram donde habló sobre las cirugías estéticas a las que se sometió durante su permanencia en la televisión.

La joven artista reveló que se aumentó los pechos con implantes y que ahora piensa operarse las orejas. “Me falta las orejas, le preguntaré al doctor cómo es, cuánto tarde la recuperación. Pero, porque no, si una mujer quiere juntar para verse mejor, está bien…. Yo a veces me traumo”, manifestó la intérprete de Los Vílchez.

El programa Magaly TV, la firme mostró el radical cambio físico que ha experimentado Mayra Goñi, quien tenía la nariz y la cintura más ancha de lo que luce ahora.

“Cuando alguien entra al medio artístico, las exigencias son otras, debe ser que hizo una liposucción”, expresó la popular ‘Urraca'. “La mayoría nos hemos arreglado la nariz, parecía que se hubiera hecho la operación en dos partes”, agregó la conductora de televisión.

Sobre el aumento de sus senos, Mayra Goñi contó que el doctor le recomendó que no se ponga una talla mayor a la normal por su peso. “Las bubis yo les cuento que no tenía nada, yo fui con una talla al doctor pero me dijo que era muy flaquita. Igual, le agradezco a la vida” expresó la actriz.

“Yo tengo todo grande en la cara, el ojo, la frente evidentemente, la ñata asi como rocotona, los dientes grandes, las orejas, pero me quiero así”, señaló la joven expareja de Nesty.

La joven artista reveló que se aumentó los pechos con implantes y que ahora piensa operarse las orejas. Foto: captura ATV

