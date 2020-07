Magaly Medina reveló el último viernes que dio positivo a la prueba molecular para COVID-19, realizada hace unos días. Como se recuerda, el pasado martes la conductora de televisión se ausentó de su programa tras presentar un cuadro de, según señaló en su momento, una ‘gripe fuerte’.

“Estoy infectada con el COVID-19. Tengo que hacer la cuarentena, hasta mis nuevos análisis y resultados que indiquen que estoy limpia de este virus. No podré hacer el programa desde el set, sin embargo, hemos decidido en conjunto que lo haremos desde casa con todas las precauciones”, dijo la comunicadora al iniciar el espacio televisivo de ATV.

PUEDES VER Ney Guerrero da positivo a COVID-19, según Rodrigo González

“Soy una chola bien recia. Empezó como una gripe al terminar el programa del día lunes. El martes me sentí fatal, con el cuerpo que me dolía. Con congestión como si fuera un resfriado fuerte. Eso sentí todo el día martes”, agregó. “Cuando fui al canal me sentía tan mal que tuve que volver a mi casa y por eso es que no hicimos programa”.

Magaly Medina. Foto: captura ATV

Asimismo, aseguró que el productor, cámara, asistente de producción y reportera de su programa se encontraban enfermos de COVID-19, pero que pasaron dicha etapa. “Solo vienen a mi casa para hacer el programa y luego se van”, precisó, así como aseguró que mantiene distancia con ellos durante la emisión del espacio en ATV.

Además, la ‘Urraca’ subrayó que conducirá Magaly TV, la firme desde su hogar hasta que salga negativo en sus próximas pruebas.

“Desde acá entrevistamos, desde acá rajamos y desde acá ampayamos (...). Me siento mucho mejor hoy, no tengo ningún tipo de dolor. Ya casi no hay congestión, eso es poque como mucha papa, camote, pescado...una chola huachana recia”, enfatizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.