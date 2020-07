Magaly Medina, en su programa del 8 de julio, mostró un informe policial donde Fátima Segovia, conocida como ‘La chuecona’ de El wasap de JB, fue víctima de agresión por parte de su pareja.

Tras esta denuncia, la actriz cómica arremetió contra la periodista y defendió a su esposo indicando que nunca le había propinado dicha golpiza y que sus declaraciones habían sido producto de un arranque de cólera, provocado por un altercado que habían tenido.

La popular ‘Urraca’ le respondió y aseguró que se equivocó al intentar defender a su pareja. “Tú tienes un arranque de cólera, de ira, te peleas con tu pareja, te vas a denunciar a la Policía, distraes la atención de la Policía -que muchas veces hay tantas mujeres que llegan en búsqueda de auxilio-. Metiste en tu lío conyugal a la Policía. Yo creo que la ‘Chuecona’ se equivocó de cabo a rabo, se equivocó totalmente en este afán de responder, en su afán de lavarle la cara a su compañero, a su esposo. Se equivocó y mucho”, indicó la periodista en su programa de ATV.

Asimismo, Magaly Medina indicó que la actitud de Segovia se ve mal porque en muchas oportunidades ha salido hablando del empoderamiento femenino.

“Entonces, ¿todo fue imaginación de la Policía que da cuenta de ese incidente, de violencia doméstica? o sea, ¿qué estamos haciendo? es lo primero que hacen algunas personas, le echan la culpa al resto de sus propios actos. Tienes que asumir y decir, pues sí, tuvimos un incidente, puedes decir que después lo arreglaron, que lo perdonaste. El hombre que te pega una vez te va a pegar siempre, a menos que vaya a terapia, no lo sé”, sostuvo Medina.

PUEDES VER Pareja de Fátima Segovia es amenazado de muerte por informe de Magaly Medina

Magaly Medina se pronuncia tras la defensa de Fátima Segovia Foto: captura de ATV

“La agresividad es algo que también se puede controlar, todo con tratamiento, terapia y mucha fuerza de voluntad, pero no me vengas a decir ‘mi novio nunca fue un pegalón'”. Lo que pasa es que ella en varias entrevistas a estado hablando del empoderamiento de la mujer. Se ve tan mal ella ahí adelante defendiendo, diciendo que no fue cierto, que exageró, que su novio no es un pegalón, que es un hombre bondadoso”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.