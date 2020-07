Ivana Yturbe asegura que nunca habló con Mario Irivarren durante su relación con Beto Da Silva

Ivana Yturbe se presentó en el magazine de En boca de todos para aclarar ciertos asuntos sobre su vinculación con Mario Irivarren durante su relación con el futbolista Beto Da Silva. La modelo aprovechó el espacio televisivo para confirmar su ruptura con el jugador de Alianza Lima.

Durante la emisión del programa, el último viernes, la integrante de Esto es guerra participó en un segmento donde respondió las interrogantes de los panelistas. Allí, se refirió al enlace que tuvo con el ‘guerrero’ durante el reality.

Durante la emisión de En boca de todos, Ivana Yturbe dijo que no mantuvo contacto con Mario Irivarren mientras salía con Beto Da Silva. Foto: Instagram

“Obviamente fue factor sorpresa que justo me toque Mario Irivarren por la videollamada. No hablaba con él hace tiempo y me puse nerviosa, porque él me negó y quería ganar el punto para los retadores”, dijo la joven modelo.

Ivana Yturbe también aprovechó para decir que nunca habló con su expareja cuando estaba con Beto. “Definitivamente no”, afirmó la denominada ‘Princesa inca‘.

Así también, descartó que se puso nerviosa al ser sorprendida por Mario Irivarren en Esto es guerra. “Nerviosa me pongo cada vez que ponen en los versus, porque obviamente quiero hacer punto para los retadores, pero no fue por nada en especial”, contestó.

Como se recuerda, a principios de año la modelo y el ‘guerrero’ habrían retomado su relación tras mostrarse juntos y cariñosos en las redes sociales. Sin embargo, ambos dejaron de seguirse e Ivana fue vinculada sentimentalmente con el deportista.

En medio del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, la pareja decidió dar por concluida su relación.

