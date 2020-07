‘Rey Vico’ del grupo Karicia narra su lucha contra la COVID-19: “Se me vino el mundo encima” [VIDEO]

Víctor Carrasco Tineo, cantante del grupo Karicia, dio positivo a la COVID-19 el pasado mes de junio y desde entonces ha pasado por un difícil momento tratando de sobrellevar los estragos que causó el virus en su cuerpo.

El popular ‘Rey Vico’ reapareció públicamente este jueves para contar en una entrevista con Capital cómo ha afrontado la enfermedad luego del diagnóstico.

En la conversación con Alan Diez reveló que, a pesar de haber respetado la cuarentena, llegó a contagiarse por tener contacto con un miembro de la agrupación durante la transmisión de una presentación online.

“Hemos estado confinados en mi casa, no salía para nada. Lo que pasa es que hemos estado haciendo conciertos en vivo aquí en mi casa. En mi sala he armado un set tipo televisión y ahí hemos estado haciendo los conciertos virtuales”, aseguró.

Víctor Carrasco indicó además que sus sospechas comenzaron cuando experimentó un fuerte dolor de cabeza y malestar general. Luego de visitar una clínica por insistencia de su hija, pudo confirmar que tenía el coronavirus.

“Cuando escuché que salí positivo, me derrumbé. Se me vino el mundo encima, es algo fatal (...) Es algo traumático, piensas lo peor, no quieres nada, pierdes el apetito, los vómitos, las nauseas, una desgracia”.

A pesar que aseguró sentirse mucho mejor de salud, el cantante del grupo Karicia continúa recibiendo tratamiento médico.

“Yo estoy bien, pero yo creo que un 80 por ciento. Esta enfermedad te deja secuelas, como que te absorbe todo (...) Tengo dolor en el pulmón izquierdo”, dijo.

