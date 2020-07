Gino Assereto ha captado la atención de los usuarios de redes sociales al compartir un enigmático mensaje en su cuenta oficial de Instagram. La expareja de Jazmín Pinedo preocupó a sus fanáticos al revelar que estaría pasando por un mal momento emocional.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales”, se lee en la primera parte de la extensa publicación.

PUEDES VER Gino Assereto comparte un peculiar mensaje tras ‘ampay’ de Jazmín Pinedo con Jesús Neyra

El curioso escrito continúa relatando la soledad por la que estaría atravesando el chico reality, hecho que alertó a sus seguidores.

Gino Assereto en Instagram

“Nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo. No me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo. Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente”, culmina Gino Assereto.

PUEDES VER Gino Assereto elimina sus fotos con Jazmín Pinedo tras ‘ampay’ de conductora en edificio de Jesús Neyra

Gino Assereto y su extraño mensaje tras ‘ampay’ de Jazmín Pinedo

Magaly Medina difundió un ampay entre la conductora de Esto es guerra y su expareja Jesús Neyra. En las imágenes se ve a la ‘Chinita’ saliendo rápidamente del edificio donde vive el actor y aseguraron que pasó la noche en el lugar.

Publicación de Gino Assereto Foto: Instagram

Sin embargo, fue Gino Assereto, padre de la hija de Jazmín Pinedo, quien tuvo una peculiar reacción. “Un cuaderno, un lapicero y unas velas para pasar la noche sumergido en mi mente”, expuso el ex chico reality, dando a entender que necesitaba tiempo de meditación.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.