Mario Irivarren regresaría este lunes a Esto es guerra tras curarse de la COVID-19

Ricardo Rondón reveló que Mario Irivarren volvería a Esto es guerra este lunes 13 de julio. Durante la emisión de En boca de todos, el último viernes, afirmó que el ‘guerrero’ alista su regreso al programa de competencia.

Mientras entrevistaba a Ivana Yturbe, quien acudió al set de TV para hablar del fin de su relación con Beto Da Silva, el periodista le pidió su opinión sobre un posible retorno de su expareja al reality.

“Si no se te movió el piso, te voy a decir una cosa. Se está comentando que el día lunes, al 99 %, Mario Irivarren estaría regresando a Esto es guerra”, dijo Rondón.

La joven modelo no ocultó su alegría por esta noticia. “Me pone contenta como a todos mis compañeros, porque todos sabemos que Mario Irivarren pasó por un momento difícil por el COVID-19, y definitivamente ahora estoy feliz que ahora esté recuperado”, respondió Ivana Yturbe.

En otro momento de la conversación, aclaró la buena relación que lleva con el ‘guerrero’, así como la sorpresa que él le hizo durante una emisión pasada de Esto es guerra.

“Obviamente fue factor sorpresa que justo me toque Mario Irivarren por la videollamada. No hablaba con él hace tiempo y me puse nerviosa, porque él me negó y quería ganar el punto para los retadores”, dijo la modelo sobre el suceso.

“Nerviosa me pongo cada vez que ponen en los versus, porque obviamente quiero hacer punto para los retadores, pero no fue por nada en especial”, agregó sobre su reacción.

