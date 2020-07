Daniela Darcourt sobre grabar tema con Yahaira: “Si se da la oportunidad, no lo descarto”

Daniela Darcourt acaba de estrenar su nuevo tema junto a Tito Nieves “Si tú te atreves”, el cual se trabajó bajo la producción de Sergio George. Es por ello, que la cantante no descarta que en un futuro podría grabar una canción con Yahaira Plasencia.

“Yo no descarto trabajar ni con Yahaira ni con cualquier otro artista nacional. Si a mí, en algún momento, se me abre una puerta grande y colaborando conmigo puedo apoyar a otro artista, créeme que lo voy a hacer”, aseguró la salsera en una entrevista con el diario Trome.

Daniela Darcourt Foto: Instagram

“La canción tendría que servirnos a las dos. Tendría que ser un tema en el que nos luzcamos las dos. Si se da la oportunidad, no lo descarto. La gente la quiere a ella y a mí, cada una tiene su público y ‘salva su pellejo’ como puede”, explicó.

Asimismo, la intérprete de “Señor mentira” dejó entrever que más adelante podría nacer una amistad con la popular ‘Reina del totó‘.

“Si se da el momento de conversar en algún momento, de tener una amistad o, quién sabe, ser mejores amigas ¡bacán! Se dará orgánicamente, nadie tiene que forzarlo. Si algo pasara entre las dos, se va a dar. Se los haremos saber. Y si no pasa, tampoco tenemos la obligación de que así sea”, mencionó la artista peruana.

Daniela Darcourt marcó distancia con la cantante Yahaira Plasencia y aseguró que no se acercaría a ella solo porque la gente lo pide | Foto: Instagram

Finalmente, Daniela Darcourt aclaró los rumores sobre una rivalidad que existiría con Yahaira Plasencia.

“Me he caracterizado por ser honesta. No soy hipócrita. Sí (hubieron diferencias), pero no ha sido propiamente de nosotras. En su momento hubieron actitudes que me molestaron porque fueron directamente para mí. Ella no vive de lo que yo hago, yo no vivo de lo que ella hace. Las dos somos independientes. Ella tiene su carrera a su manera y yo, a la mía. Y así será el resto de la vida”, sostuvo la cantante.

